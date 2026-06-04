«Газпром-Медиа Холдинг» и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский и вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова заключили соглашение о сотрудничестве между компаниями в области кибербезопасности и информационных технологий. Подписание прошло 4 июня 2026 г.

В рамках сотрудничества компании планируют тестировать новые инструменты киберзащиты, решения и подходы, направленные на повышение устойчивости к киберугрозам и обеспечение доступности крупнейших российских медиасервисов, в числе которых —– национальный видеосервис Rutube.

Также «Газпром-Медиа Холдинг» и «Лаборатория Касперского» договорились совместно разрабатывать программы по повышению киберграмотности и обучению основам безопасного поведения пользователей в цифровой и медиасредах.

Сергей Косинский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», сказал: «Мы видим, как меняется ландшафт киберугроз в медиаиндустрии, и риски становятся все серьезнее. И поэтому главный приоритет для нас — это сохранение стабильной работы всех цифровых платформ и доступности контента для зрителей. «Лаборатория Касперского» обладает обширной экспертизой в области кибербезопасности и огромным опытом в разработке решений по защите инфраструктуры. Мы рады сотрудничеству и уверены, что наши совместные усилия позволят внести значимый вклад в продвижение лучших практик и знаний о культуре информационной безопасности среди пользователей».

Анна Кулашова, вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ, отметил: «Каждая отрасль имеет свою специфику, которую важно учитывать при построении эффективной системы кибербезопасности. «Лаборатория Касперского» обладает многолетним опытом в защите компаний из разных индустрий, а также пользователей по всему миру. Мы ценим, что один из ведущих игроков на медиарынке доверился именно нашей экспертизе. Сотрудничество позволит нам обменяться знаниями и протестировать передовые инструменты и подходы в области киберзащиты. Уверены, что результаты нашей совместной работы помогут не только повысить устойчивость «Газпром-Медиа Холдинга», но и будут полезны для всей отрасли в целом».