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Поддержка ИТ-отрасли
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Минцифры: больше ИТ-компаний смогут получить госаккредитацию

Правительство расширило круг компаний, которые смогут получить ИТ-аккредитацию. Принятое постановление устанавливает критерии получения ИТ-аккредитации и соответствующих налоговых льгот для компаний с госучастием. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кто сможет получить ИТ-аккредитацию: разработчики ПО и ПАК для ГИС; участники особо значимых проектов в сфере цифровизации; правообладатели российских программ из перечня для предустановки; разработчики ПО и ПАК для объектов КИИ.

ИТ-компании с госучастием традиционно широко представлены в этих сегментах. При этом их сотрудники были лишены доступа к профильным льготам для ИТ-специалистов. С принятием данных изменений в порядок аккредитации это ограничение будет снято.

Сроки подачи заявления и проверка

Также продлены сроки проведения плановой процедуры подтверждения для всех ИТ-компаний в 2026 г. Так, аккредитованные организации могут подать заявление о подтверждении ИТ-аккредитации до 1 июля 2026 г. включительно. На данный момент заявление подали уже более 16 тыс. организаций.

Минцифры проверит поданные аккредитованными организациями заявления до 1 сентября 2026 г. Решение о прохождении процедуры подтверждения аккредитации компания получит в личный кабинет на «Госуслугах».

Почему это важно

Нововведения позволят укрепить технологический суверенитет и поддержать высокие темпы развития ИТ-отрасли, предоставив доступ к льготам более широкому кругу стратегически важных разработчиков и работающим в них ИТ-специалистам.

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