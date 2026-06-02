«Яндекс» обновил программу лояльности «Свои Плюсы»

Баллы «Плюса» начисляются при оплате через «Яндекс Пэй» в сервисах «Яндекса», на сайтах и в приложениях партнеров, а также картой «Пэй» в любой точке оплаты. Дополнительно баллы можно получать за активности в сервисах «Яндекса». За последний год пользователи получили и потратили более 23 млрд баллов «Плюса».

С нового сезона в программе доступны три уровня: «Бронзовый», «Серебряный» и «Золотой». Наиболее широкий набор привилегий доступен участникам «Золотого» уровня: например, дополнительная категория с кешбэком 10% на поездки в такси при оплате через «Яндекс Пэй», особые преимущества в рамках партнерских событий и мероприятий, а также участие в большом розыгрыше по итогам сезона.

Чтобы перейти на «Серебряный» уровень в следующем сезоне, нужно накопить от 250 баллов «Плюса» за текущий сезон, для «Золотого» — от 2000 баллов. В этом сезоне подписчики «Яндекс Плюса» смогут получить «Золотой» уровень, активировав статус в личном кабинете.

При этом уже на «Бронзовом» уровне пользователям доступны ежемесячные категории кешбэка и задания с наградами, а по мере продвижения открываются новые бонусы и привилегии. Набор преимуществ, заданий, наград и категорий кешбэка может отличаться у разных пользователей и зависит от условий программы.

«Программы лояльности становятся частью повседневных привычек пользователей. Людям важно, чтобы выгода была простой, понятной и работала в разных жизненных сценариях. Поэтому в обновленных «Своих Плюсах» механика программы строится вокруг накопленного прогресса через «Яндекс Пэй»: от количества баллов теперь зависит уровень пользователя и набор доступных ему преимуществ. Участники могут быстрее накапливать баллы и получать более выгодные условия при покупках — как внутри экосистемы, так и у внешних партнеров», — отметил Андрей Гевак, CEO «Яндекс Плюс AdTech».

При этом 85% аудитории узнают знак баллов «Плюса» и связывают его с преимуществами «Яндекса», подтверждая востребованность и понятность программы лояльности (по данным опроса «Яндекс Взгляд»,города 500+, 1000 интервью).