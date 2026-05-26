Servicepipe разрабатывает платформу сетевой защиты на базе поведенческого анализа для отражения мутирующих DDoS-атак «Основа»

Компания Servicepipe объявила о разработке в рамках собственной лаборатории кибербезопасности новой платформы защиты от атак на сетевом уровне. В основе продукта лежит поведенческий анализ трафика по более чем 55 параметрам, который приходит на смену сигнатурному подходу. Решение предназначено для автоматического детектирования атак при активно изменяющихся векторах.

В 2026 г. ландшафт киберугроз кардинально изменился: злоумышленники перешли к тактике непрерывного зондирования защиты. По данным Лаборатории кибербезопасности Servicepipe, количество атак с нестандартными паттернами выросло на 30% квартал к кварталу.

Новая разработка Servicepipe решает эту проблему. Система в режиме реального времени непрерывно анализирует более 55 параметров поведения сети. Вместо поиска совпадений с известными векторами, платформа выявляет любые аномальные отклонения от нормального состояния трафика.

Это позволяет системе: автоматически блокировать векторы нулевого дня (zero-day), для которых в мире еще не написано ни одного правила распознавания; мгновенно реагировать на мутации атаки, не дожидаясь обновлений векторов; точечно фильтровать вредоносный трафик, избегая случайных блокировок легитимных пользователей, характерных для грубой геофильтрации.

«Архитектура продуктов информационной безопасности принципиально меняется. Сигнатурный подход на сетевом уровне больше не работает: пока вендор тратит часы или дни на разработку паттерна, вектор атаки меняется за считанные минуты. Наша новая платформа изначально строится вокруг поведенческого анализа — это единственный способ автоматизировать борьбу с нестандартными угрозами и исключить ручное "закручивание гаек"», — отметил директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

«Основа» станет фундаментом для построения комплексной эшелонированной защиты Servicepipe. Новое решение полностью совместимо с другими интеллектуальными модулями экосистемы — «Антибот» и WAF, которые обеспечивают поведенческий анализ на уровне приложений (L7). Комплексное внедрение этих продуктов обеспечит бесшовную защиту инфраструктуры от атак любой сложности.