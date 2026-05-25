Skillaz: кандидаты готовы к ИИ в найме, но финальное решение хотят оставить за человеком

30% соискателей считают, что финальное решение о найме должен принимать человек, выяснила платформа по автоматизации HR-процессов Skillaz в ходе опроса более 2,6 тыс. респондентов. Среди кандидатов 56+ таких 46%, среди зумеров 18–25 лет — 16%.

Молодые кандидаты чаще видят в технологиях практическую пользу. Среди респондентов 18–25 лет 29% считают, что цифровые инструменты делают наем удобнее и экономят время. В группе 56+ такой ответ выбрали 18%.

Запрос на участие человека связан не только с осторожным отношением к ИИ, но и с общей проблемой прозрачности найма. 24% соискателей заявили, что сталкивались с ощущением несправедливости из-за неясных критериев отбора. Еще 9% связывали это с предвзятостью рекрутера, 6% — с использованием алгоритмов.

Региональные различия также заметны: чаще всего на участии человека в финальном решении настаивают жители Юга и Северного Кавказа — 36%, реже всего — жители Москвы, 27%.

Высокая активность кандидатов усиливает нагрузку на рекрутеров: 71% опрошенных сейчас активно ищут работу, еще 19% готовы рассматривать новые предложения. Самый высокий показатель активного поиска зафиксирован в Сибири — 77%.

«В массовом найме ИИ действительно снимает с рекрутеров большую часть ручной нагрузки: помогает быстрее разобрать отклики, выделить релевантных кандидатов и не терять людей в потоке. Но финальное решение должно оставаться управляемым и понятным. Чем прозрачнее компания объясняет кандидату процесс, тем ниже риск, что автоматизация будет восприниматься как барьер или несправедливый фильтр», – сказала Ксения Степанова, HRD Skillaz.

