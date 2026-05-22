«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Алтайском крае»

«Яндекс Маркет» и правление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку региональных производителей. В рамках этой инициативы на маркетплейсе заработала специальная витрина «Сделано в Алтайском крае» с товарами местных брендов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Сейчас на витрине уже собраны различные локальные предложения – от товаров для творчества до продуктов питания и аксессуаров. В будущем ассортимент будет расширяться: для того, чтобы попасть на витрину, предпринимателю, чье производство расположено в регионе, необходимо заполнить форму. После проверки информации товары будут добавлены на витрину. Получить консультацию по участию также можно в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

«Запуск витрины «Сделано в Алтайском крае» на одной из крупнейших электронных торговых площадок страны – это важный шаг в продвижении нашей локальной продукции. Теперь у алтайских производителей появляется дополнительный канал сбыта и возможность заявить о себе на всю Россию. Мы видим, что интерес к региональным брендам растет, и наша задача – помочь предпринимателям воспользоваться этим инструментом», – отметила начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева.

Заключение этого соглашения – следующий шаг «Яндекс Маркета» по поддержке и продвижению отечественных брендов. Ранее на площадке появился раздел «Сделано в России», где собраны региональные витрины, в том числе «Сделано в Тюменской области», «Сделано на Кубани» и «Сделано в Удмуртии». Компания планирует и дальше масштабировать инициативу на другие регионы.