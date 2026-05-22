Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Алтайском крае»

«Яндекс Маркет» и правление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку региональных производителей. В рамках этой инициативы на маркетплейсе заработала специальная витрина «Сделано в Алтайском крае» с товарами местных брендов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Сейчас на витрине уже собраны различные локальные предложения – от товаров для творчества до продуктов питания и аксессуаров. В будущем ассортимент будет расширяться: для того, чтобы попасть на витрину, предпринимателю, чье производство расположено в регионе, необходимо заполнить форму. После проверки информации товары будут добавлены на витрину. Получить консультацию по участию также можно в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«Запуск витрины «Сделано в Алтайском крае» на одной из крупнейших электронных торговых площадок страны – это важный шаг в продвижении нашей локальной продукции. Теперь у алтайских производителей появляется дополнительный канал сбыта и возможность заявить о себе на всю Россию. Мы видим, что интерес к региональным брендам растет, и наша задача – помочь предпринимателям воспользоваться этим инструментом», – отметила начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева.

Заключение этого соглашения – следующий шаг «Яндекс Маркета» по поддержке и продвижению отечественных брендов. Ранее на площадке появился раздел «Сделано в России», где собраны региональные витрины, в том числе «Сделано в Тюменской области», «Сделано на Кубани» и «Сделано в Удмуртии». Компания планирует и дальше масштабировать инициативу на другие регионы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Компьютеры больше не интересны. Гигантский российский ритейлер техники и электроники стал торговать семечками

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290