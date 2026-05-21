«СберТех» и «АльфаСтрахование» договорились о развитии отечественного ПО для финансового сектора

Российский разработчик ПО «СберТех» и страховая компания «АльфаСтрахование» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития и продвижения отечественных программных решений. Стороны договорились объединить компетенции для совместной разработки стандартов, проектов и концепций финансовых технологий, а также подходов к их внедрению. Об этом CNews сообщили представители «СберТех».

Компании намерены создать основу для долгосрочного партнерства в сфере информационных технологий, представляющих взаимный интерес. Для этого СберТех и «АльфаСтрахование» будут проводить двусторонние консультации и совместные мероприятия, формировать параметры новых сервисов для корпоративных инфраструктур, запускать технологические инициативы с целью эффективного прототипирования программных продуктов.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Для компаний финансового сектора особенно важно, чтобы ИТ-инфраструктура оставалась устойчивой и безопасной, а внедрение цифровых сервисов не снижало уровень защиты данных и стабильность процессов. Сотрудничество ведущих представителей отрасли позволит консолидировать экспертизу для развития гибких, производительных и надежных решений, отвечающих растущим требованиям финансового рынка».

Максим Маслов, технический директор компании «АльфаСтрахование»: «"СберТех" — разработчик с внушительным опытом в создании программных продуктов для финансового сектора, поэтому мы видим большой потенциал в совместной работе над их быстрым и качественным развитием. Синергия компетенций в этой области дает возможность ускорить цифровизацию критически важных систем компаний и их адаптацию к изменениям, а также поддержать дальнейшую модернизацию отрасли».

