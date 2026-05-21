Разделы

Бизнес
|

ГК Softline и «Алми Партнер» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИТ

ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и компания «Алми Партнер», разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, договорились о системном партнерстве. Стороны заключили меморандум о научно-исследовательском, технологическом, коммерческом и информационном сотрудничестве, обмене опытом, совместных проектах и разработке отечественных ИТ-решений. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

Партнерство ориентировано на практические результаты: разработку финансово-производственных программ, апробацию технологий и укрепление позиций отечественного ПО на рынке с пользой для бизнеса и госструктур.

Партнеры намерены предоставлять друг другу информационную поддержку и доступ к технологиям для оптимизации производства. Также планируется синхронизация усилий по масштабированию опыта, внедрению практик, поиску клиентов и выводу на рынок совместных разработок.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«Подписание меморандума с "Софтлайн Решениями" – это стратегический шаг для "Алми Партнер", который позволит нам объединить ресурсы в ключевых направлениях, включая обмен данными и совместную разработку программного обеспечения. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество будет способствовать тиражированию лучших практик, привлечению новых клиентов и созданию зрелого отечественного ПО, которое поможет компаниям и госструктурам уверенно развивать свою ИТ-инфраструктуру», – сказал Ильгам Мехдиев, старший вице-президент «Алми Партнер».

«С "Алми Партнер" мы объединяем компетенции там, где это важно для результата: в исследованиях и выводе продуктов на рынок. Совместно с нашим партнером мы будем тестировать технологии в реальных проектах и выстраивать путь от идеи до коммерческого продукта. Это ускорит поиск заказчиков и позволит нам предлагать эффективные решения, адаптированные под конкретные задачи госструктур, промышленных предприятий и других ключевых сегментов рынка», – сказал Александр Минин, генеральный директор компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Цена разработки ИИ для системы здравоохранения Великобритании одним махом выросла на 400%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290