ГИС «Сервер» оптимизирует нагрузку на хранилища геоданных и расширяет возможности мониторинга действий пользователей

В КБ «Панорама» разработан ГИС «Сервер» версии 11.3.3. В новой версии обеспечено одновременное отображение и редактирование произвольного числа таблиц пространственных баз данных множеством пользователей через ограниченное число соединений с СУБД. Расширены средства аудита действий клиентов ГИС «Сервера» по изменению пространственных объектов в базе данных. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В программе реализовано ограничение количества соединений для каждой пространственной базы данных на стороне ГИС «Сервера». Сервер СУБД для каждого соединения расходует вычислительные мощности, в связи с чем суммарное количество одновременных соединений к базам данных лимитировано.

В ГИС «Сервере» соединения с базами данных группируются в пулы. Теперь администратор сервера может установить «размер пула» – максимальное количество соединений, объединяемых в группу и разделяемых между потоками обработки данных. Применение пулов позволяет выполнять многопоточную работу с множеством пространственных таблиц базы данных, не ограничиваясь количеством доступных соединений на стороне СУБД. Для каждой базы данных можно задать собственный размер пула соединений, что помогает распределять нагрузку и предотвращает перегрузку сервера СУБД.

В программе предусмотрен функционал, позволяющий на стороне пространственной базы данных вести аудит действий клиента ГИС «Сервера» по редактированию объектов. Разработчикам БД доступна возможность реализовать аудит изменений данных в пространственных таблицах на основе триггерной логики, получая сведения об учетной записи клиента ГИС «Сервера» как об авторе этих изменений. Сведения об авторе изменений данных в этом случае будут в таком же формате, как их отображают средства мониторинга и логирования самого ГИС «Сервера»: «пользователь@хост версия ядра», например, «User1@UserPC v.15.5.5». Подробнее данная технология описана в документации.

Актуальные версии ГИС «Сервера» для операционных систем Astra Linux, «Альт СП», «Ред ОС», Ubuntu и Windows доступны на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».