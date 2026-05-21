Разделы

ПО Софт
|

ГИС «Сервер» оптимизирует нагрузку на хранилища геоданных и расширяет возможности мониторинга действий пользователей

В КБ «Панорама» разработан ГИС «Сервер» версии 11.3.3. В новой версии обеспечено одновременное отображение и редактирование произвольного числа таблиц пространственных баз данных множеством пользователей через ограниченное число соединений с СУБД. Расширены средства аудита действий клиентов ГИС «Сервера» по изменению пространственных объектов в базе данных. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В программе реализовано ограничение количества соединений для каждой пространственной базы данных на стороне ГИС «Сервера». Сервер СУБД для каждого соединения расходует вычислительные мощности, в связи с чем суммарное количество одновременных соединений к базам данных лимитировано.

В ГИС «Сервере» соединения с базами данных группируются в пулы. Теперь администратор сервера может установить «размер пула» – максимальное количество соединений, объединяемых в группу и разделяемых между потоками обработки данных. Применение пулов позволяет выполнять многопоточную работу с множеством пространственных таблиц базы данных, не ограничиваясь количеством доступных соединений на стороне СУБД. Для каждой базы данных можно задать собственный размер пула соединений, что помогает распределять нагрузку и предотвращает перегрузку сервера СУБД.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

В программе предусмотрен функционал, позволяющий на стороне пространственной базы данных вести аудит действий клиента ГИС «Сервера» по редактированию объектов. Разработчикам БД доступна возможность реализовать аудит изменений данных в пространственных таблицах на основе триггерной логики, получая сведения об учетной записи клиента ГИС «Сервера» как об авторе этих изменений. Сведения об авторе изменений данных в этом случае будут в таком же формате, как их отображают средства мониторинга и логирования самого ГИС «Сервера»: «пользователь@хост версия ядра», например, «User1@UserPC v.15.5.5». Подробнее данная технология описана в документации.

Актуальные версии ГИС «Сервера» для операционных систем Astra Linux, «Альт СП», «Ред ОС», Ubuntu и Windows доступны на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Такое импортозамещение нам не нужно. Россияне не спешат отказываться от иностранного ПО в пользу отечественного

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290