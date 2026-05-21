«ФасадКерамика» выбрала «ЦМД-софт» для сопровождения ERP системы

Компания «ФасадКерамика» и ИТ-интегратор «ЦМД-софт» заключили договор о сопровождении и развитии ERP-системы SAP Business One. Первыми задачами для интегратора стала выгрузка из системы печатных форм УПД в форматах XLS, XLSX, XML и PDF. Об этом CNews сообщил представитель «ЦМД-софт».

«Наша компания свыше 20 лет сотрудничает с иностранными производителями различных отделочных и строительных материалов. ERP-система была внедрена для соответствия международным стандартам. Сейчас, когда на рынке услуг технической поддержки у IT-компаний меняются приоритеты деятельности, мы рады, что нашли нового партнера для сопровождения системы», – сказал Антон Кулаков, генеральный директор компании «ФасадКерамика».