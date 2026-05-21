«Базальт СПО» объединяет усилия c ГК «Бештау» для развития отечественной ИТ-инфраструктуры

Группа компаний «Бештау», российский разработчик и производитель радиоэлектронной техники, и «Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, заключили соглашение о технологическом партнерстве.

Стороны планируют сотрудничество в научно-технической сфере, включая совместное тестирование программных продуктов и оборудования, создание и адаптацию интегрированных решений, координацию совместных проектов, обмен экспертизой и продвижение российских импортонезависимых технологий на рынке. Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО».

Документ подписали Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО» и Екатерина Черенкова, учредитель группы компаний «Бештау».

«Для нас партнерство с «Базальт СПО» — это закономерный шаг в развитии отечественной технологической кооперации. Сегодня рынку необходимы не просто отдельные продукты, а комплексные, зрелые решения, в которых оборудование и программное обеспечение эффективно работают в единой экосистеме. Сотрудничество с одним из ведущих российских разработчиков системного ПО позволит нам расширить направления совместной работы, ускорить развитие интегрированных решений и предложить заказчикам еще больше надежных отечественных продуктов для бизнеса и государственного сектора», — сказала Екатерина Черенкова, учредитель группы компаний «Бештау».

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Партнерство ГК «Бештау» и «Базальт СПО» станет очередным шагом в развитии отечественной технологической экосистемы, где ключевую роль играет совместимость аппаратных и программных решений российских производителей. Сотрудничество компаний позволит усилить работу по созданию доверенных аппаратно-программных комплексов, востребованных в корпоративном и государственном сегментах.

«Сотрудничество с группой компаний «Бештау» позволит нам расширить возможности нашего репозитория «Сизиф», в котором мы поддерживаем совместимость с широким спектром отечественного оборудования. На основе репозитория создается линейка операционных систем «Альт», он же служит основой для разработки прикладного ПО разного назначения. Это позволит заказчикам строить ИТ-инфраструктуру на заведомо совместимых программных и аппаратных решениях», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

