«Яндекс 360» откроет доступ к «Трекеру», «Вики» и «Формам» по модели on-premises

В ближайший квартал 2026 г. «Яндекс 360» откроет доступ к сервисам «Трекер», «Вики» и «Формы» по модели on-premises. Компании смогут развернуть решения на собственной инфраструктуре и хранить данные внутри корпоративного ИТ-контура. Такой подход особенно актуален для организаций с повышенными требованиями к безопасности и контролю данных — например, для банков, медицинских и страховых компаний, а также финтех-сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

«Трекер» помогает управлять проектами и задачами, распределять работу между командами и отслеживать статус процессов. «Вики» предназначена для создания внутренних баз знаний и совместной работы с документацией, а «Формы» — для сбора данных через анкеты, опросы и заявки. Сервисы будут доступны в рамках пакета «Проекты и знания».

Ранее в формате on-premises уже стали доступны «Доски», «Браузер для организаций», «Диск» и «Документы» в пакете «Совместная работа и коммуникации». До конца 2026 г. к ним добавятся «Почта», «Календарь», «Мессенджер» и «Телемост». Все сервисы работают на единой платформе и развиваются синхронно с облачными версиями, что упрощает их внедрение и обновление.

Интерес бизнеса к on-premises-решениям продолжает расти: компании все чаще выбирают гибридный подход, сочетая облачную инфраструктуру и локальные контуры. В таких условиях особенно востребованы платформы, которые позволяют развернуть сразу несколько сервисов внутри инфраструктуры заказчика и при этом сохранять единый подход к управлению, настройке и получению функциональных обновлений.

