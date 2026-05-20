ИТ-интегратор Globus и ННГУ им. Н.И. Лобачевского договорились о сотрудничестве в подготовке ИТ-специалистов

ИТ-интегратор Globus (ООО «Глобус-ИТ») и ННГУ им. Н.И. Лобачевского договорились о сотрудничестве в подготовке ИТ-специалистов. Стороны запустят совместные образовательные инициативы для студентов ИТ-направлений. Об этом CNews сообщили представители Globus.

Партнерство направлено на усиление практической подготовки и более тесное взаимодействие между университетом и ИТ-отраслью.

Специалисты Globus будут участвовать в учебном процессе: проводить профильные занятия, помогать в разработке и обновлении образовательных программ, а также делиться практическим опытом работы в сфере информационных технологий.

Отдельным направлением сотрудничества станет обмен информацией о потребностях ИТ-рынка и актуальных компетенциях для начинающих специалистов. Это позволит точнее адаптировать учебные курсы к задачам индустрии.

Также стороны планируют проводить совместные мероприятия для студентов, направленные на развитие профессиональных навыков и знакомство с актуальными задачами отрасли.

«Для нас сотрудничество с ННГУ — это возможность участвовать в подготовке будущих специалистов уже на этапе обучения. Сегодня ИТ-компаниям нужны сотрудники, которые понимают реальные рабочие процессы и готовы быстро включаться в практические задачи. Мы заинтересованы в том, чтобы делиться опытом и помогать студентам лучше ориентироваться в профессии», — отметил исполнительный директор Globus Константин Андреев.

«Компания Globus, которую возглавляет выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ Павел Короткий, – наш давний и надежный партнер. Предоставляя студентам базу для практики и привлекая экспертов для чтения специальных дисциплин, компания уже доказала свою вовлеченность в подготовку кадров. Теперь мы выходим на новый уровень: помимо внедрения новых дисциплин (например, по ИИ-агентам) Globus сможет принять непосредственное участие в экспертизе и актуализации целых образовательных программ. Мы дорожим этим сотрудничеством и уверены: такая синергия сделает наше ИТ-образование еще более востребованным», – сказал проректор по науке и инновациям Университета Лобачевского Михаил Грязнов.