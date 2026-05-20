«Гравитон» и ПК «Прагматик» планируют объединить компетенции в сфере производства электроники

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, и ПК «Прагматик», специализирующаяся на услугах по комплексному контрактному производству, заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ закладывает основу для экспертного диалога, целью которого является поиск наиболее эффективных путей выпуска российской вычислительной техники. Об этом CNews сообщил представитель «Гравитона».

В рамках намеченного взаимодействия стороны приступят к всестороннему анализу производственных мощностей ПК «Прагматик» для оценки возможности сборки и монтажа оборудования под брендом «Гравитон». Планируется совместная проработка технологических цепочек, охватывающая весь цикл — от входного контроля компонентов до комплексного тестирования, маркировки и подготовки готовых устройств к отгрузке. Особое внимание в рамках соглашения уделено изучению перспектив выпуска опытных и пилотных партий, что позволит детально проверить технологичность новых разработок перед их запуском в серию.

Стороны также намерены обмениваться методологической информацией для повышения надежности продукции и обеспечения полной прослеживаемости всех этапов производства в соответствии с требованиями российского законодательства. Координация усилий в области промышленной кооперации и локализации операций должна способствовать укреплению устойчивости цепочек поставок. Соглашение также предусматривает реализацию совместных маркетинговых и выставочных инициатив, направленных на продвижение современной модели производственного партнерства на российском ИТ-рынке.

«Для “Гравитон” поиск надежных площадок для контрактного производства является стратегическим приоритетом, позволяющим гибко реагировать на растущий спрос. Мы видим у ПК “Прагматик” глубокую производственную экспертизу, которая может дополнить наши инженерные наработки и помочь в создании качественного продукта. Проработка этого сотрудничества нацелена на то, чтобы сделать процесс выпуска сложной техники более прозрачным, эффективным и полностью независимым от внешних факторов», — отметил Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

«Мы ценим возможность профессионального диалога с “Гравитон” и готовы предложить наши компетенции в сфере комплексного производства для развития передовой российской электроники. Совместный анализ производственных процессов и готовность к выпуску пилотных партий позволят нам создать прочную базу для потенциального партнерства. Наша общая задача — обеспечить выпуск техники, которая по своим характеристикам и надежности будет задавать новые стандарты в индустрии», — сказал Валентин Майоров, директор производственной компании «Прагматик».