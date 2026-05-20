Разделы

Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект axenix
|

«АльфаСтрахование» развивает более 100 ИИ-проектов

В «АльфаСтрахование» реализуют более 100 проектов, связанных с использованием генеративного искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Среди уже реализованных решений – ИИ-помощник для страховых агентов «НейроМаша». Сервис помогает агентам работать со сложными страховыми продуктами: оценивать клиентские ситуации, определять, относятся ли они к перечню рисков по продукту, а также уточнять, какие документы необходимы для оформления.

По словам ИT-директора «АльфаСтрахование» Владимира Муравьева, инструмент используется для поддержки работы агентской сети и помогает агентам быстрее ориентироваться в страховых продуктах. «НейроМаша» уже используют в работе около 10 тыс. страховых агентов.

Еще одно направление применения генеративного ИИ – речевая аналитика для анализа входящих звонков в контакт-центры. Нейросеть анализирует звонки по заданным параметрам и позволяет за несколько минут получать ответы на конкретные вопросы, например, каких конкурентов чаще всего упоминают клиенты в разговоре с компанией.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

Также «АльфаСтрахование» использует генеративный ИИ для оптимизации ИТ-производства. Производственный ИТ-конвейер компании включает около 20 систем, поддерживающих цикл создания программного обеспечения. Компания оснащает компоненты конвейера MCP-интерфейсами, чтобы нейросеть могла помогать разработчикам на разных этапах — от обсуждения идеи и проектирования до внедрения в промышленную эксплуатацию и мониторинга результатов.

«Мы внедряем генеративный ИИ там, где он дает практический результат для бизнес-процессов: помогает быстрее работать с информацией, анализировать большие массивы данных и поддерживать сотрудников в ежедневных задачах. Такие решения уже используются в агентской сети, речевой аналитике контакт-центров и ИТ-разработке», – сказал Владимир Муравьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290