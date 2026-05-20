«АльфаСтрахование» развивает более 100 ИИ-проектов

В «АльфаСтрахование» реализуют более 100 проектов, связанных с использованием генеративного искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Среди уже реализованных решений – ИИ-помощник для страховых агентов «НейроМаша». Сервис помогает агентам работать со сложными страховыми продуктами: оценивать клиентские ситуации, определять, относятся ли они к перечню рисков по продукту, а также уточнять, какие документы необходимы для оформления.

По словам ИT-директора «АльфаСтрахование» Владимира Муравьева, инструмент используется для поддержки работы агентской сети и помогает агентам быстрее ориентироваться в страховых продуктах. «НейроМаша» уже используют в работе около 10 тыс. страховых агентов.

Еще одно направление применения генеративного ИИ – речевая аналитика для анализа входящих звонков в контакт-центры. Нейросеть анализирует звонки по заданным параметрам и позволяет за несколько минут получать ответы на конкретные вопросы, например, каких конкурентов чаще всего упоминают клиенты в разговоре с компанией.

Также «АльфаСтрахование» использует генеративный ИИ для оптимизации ИТ-производства. Производственный ИТ-конвейер компании включает около 20 систем, поддерживающих цикл создания программного обеспечения. Компания оснащает компоненты конвейера MCP-интерфейсами, чтобы нейросеть могла помогать разработчикам на разных этапах — от обсуждения идеи и проектирования до внедрения в промышленную эксплуатацию и мониторинга результатов.

«Мы внедряем генеративный ИИ там, где он дает практический результат для бизнес-процессов: помогает быстрее работать с информацией, анализировать большие массивы данных и поддерживать сотрудников в ежедневных задачах. Такие решения уже используются в агентской сети, речевой аналитике контакт-центров и ИТ-разработке», – сказал Владимир Муравьев.