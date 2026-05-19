Магистрант СПбГУТ создал волоконно-оптический датчик для удаленного контроля радиации

Студент второго курса магистратуры по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» Лев Никифоров представил опытный образец волоконно-оптического датчика радиации, который превосходит существующие аналоги по сроку службы. Разработка ведется в составе научной команды под руководством аспиранта, преподавателя кафедры оптических и квантовых систем связи СПбГУТ Дианы Дмитриевой. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

Уникальность датчика – в специальном методе очистки волокна с помощью дополнительного лазерного излучения и выборе волокна, который обеспечивает компромисс между радиационной чувствительностью и радиационной стойкостью.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Обычные датчики радиации со временем деградируют под воздействием гамма-излучения. Разработка СПбГУТ решает эту проблему: благодаря новому подходу к очистке и материалу волокна устройство сохраняет работоспособность значительно дольше. Это снижает затраты на замену оборудования и повышает непрерывность мониторинга. Опытный образец создан, готовится патентная заявка.

Волоконно-оптический датчик предназначен для контроля гамма-излучения на любых предприятиях, где используются радиоактивные материалы: реакторы атомных станций, хранилища ядерных отходов, объекты по переработке радиоактивных веществ. Ключевое преимущество – возможность удаленного мониторинга на расстоянии до двух километров, что позволяет оперативно фиксировать выбросы без риска для персонала.

