Sven представляет RX-G970W

Компания Sven, признанный лидер в производстве компьютерной периферии, с гордостью анонсирует выпуск новой игровой мыши RX-G970W. Это устройство стало воплощением баланса между ультралегкой конструкцией, профессиональной точностью и автономностью. Об этом CNews сообщили представители Sven.

В основе RX-G970W лежит сенсор 3335 Special Edition (SE), способный достигать невероятного разрешения в 30 000 DPI. Это не просто цифра в спецификациях — это чёткость и точность движений, поднятые на принципиально новый уровень. Каждый пиксель на экране становится подконтрольным, позволяя совершать действия с виртуозной аккуратностью. Для тех, кто ценит индивидуальность, предусмотрена возможность программирования кнопок и настройки макросов, превращая сложные комбинации действий в одно легкое касание.

Инженеры Sven решили вечную дилемму выбора идеальной формы. Благодаря симметричному дизайну и уникальным габаритам (128 × 62 × 40 мм), RX-G970W подходит для любого типа хвата — будь то когтевой, ладонный или пальцевой. Мышь одинаково удобна для ладоней любого размера. При этом ее вес составляет всего 58 граммов. Этот ультралегкий корпус обеспечивает маневренность, позволяя руке не уставать даже во время самых затяжных игровых сессий.

«Час за часом вместе с вами» — этот девиз стал реальностью благодаря встроенному аккумулятору емкостью 500 мАч. RX-G970W готова обеспечить до 70 часов непрерывной работы в режиме активной игры. Больше никаких проводов, сковывающих движения: три режима подключения (Bluetooth, беспроводной канал 2,4 ГГц через USB-приемник и проводное соединение) дают пользователю полную свободу выбора. А если потребуется зарядка, в комплекте уже поставляется высококачественный плетёный кабель в прочной и эстетичной оплетке.

В сердце кликов бьются переключатели Omron с ресурсом до 60 млн нажатий. Это гарантия того, что они не устанут раньше владельца, обеспечивая долговечность и надёжность в самых интенсивных условиях киберспортивных баталий. Колесо прокрутки с резиновым протектором и оптическим энкодером TTC pink рассчитано на 600 тыс. кликов, обеспечивая приятную тактильную отдачу. Максимально четкие отсечки гарантируют точность выбора, чтобы не свапнуть куда не надо.

RX-G970W оснащена встроенной памятью: все настройки сохраняются в корпусе мыши и доступны на любом компьютере без необходимости повторной конфигурации. Для идеального скольжения в комплекте поставляется дополнительный сет качественных тефлоновых ножек с ускорением «баланс». Боковые кнопки навигации «Вперёд» и «Назад» пригодятся не только в играх, но и при серфинге в интернете или работе с офисными приложениями.

Новинка доступна в трех классических исполнениях, позволяющих подобрать устройство под стиль любой игровой станции: черный (арт. SV-023232), белый (арт. SV-023249) и красный (арт. SV-023256). RX-G970W — это выбор тех, кто не готов идти на компромиссы между весом, точностью и автономностью.