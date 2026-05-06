«Датарк» увеличил производственные мощности почти на 40%

Производитель модульных центров обработки данных «Датарк» увеличил полезные производственные площади почти на 40%: с 2,9 до 4 тыс. кв. м. Расширение связано с ростом спроса на модульные ЦОДы и переходом компании к выпуску более крупных решений. Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

С 2025 г. «Датарк» развивает направление мультимодульных центров обработки данных: компания производит конфигурации от двух смежных блоков, а также решения, состоящие из более чем 20 секций. Новые мощности дают возможность выпускать более 50 единиц продукции в год.

Для обеспечения полной загрузки производственных мощностей сварочный и монтажный участки перешли на непрерывную работу по сменному графику. Это позволяет сократить сроки выполнения заказов, в том числе при реализации крупных проектов для HPC и ИИ-задач.

Расширение площадки также дает возможность выстроить поточный цикл производства: весь процесс — от поступления металла на сварочный участок до выхода готового изделия с монтажного участка — сейчас сосредоточен в одном месте.

«Раньше логистика была распределена между несколькими локациями. Сейчас мы ушли от этой схемы и сосредоточили все этапы производства на одной площадке — в поселке Большой Исток под Екатеринбургом. Это сокращает расходы и повышает управляемость процессами», — прокомментировал начальник производственного отдела «Датарк» Юрий Утляков.

Следующим этапом развития производства станет модернизация. «Датарк» рассматривает внедрение лазерной сварки и роботизации отдельных операций. Это позволит снизить трудоемкость и ускорить выпуск продукции. Также до конца 2026 г. в Большом Истоке запустят покрасочно-сушильную камеру. Благодаря ей время на покраску и сушку МЦОД сократится в разы.

