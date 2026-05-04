«Гипер Лента» завершила тиражирование системы видеораспознавания товаров на весах в 62 магазинах

«Гипер Лента» при поддержке команды Lenta tech (ИТ-бренд «Группы Лента») завершила масштабный проект по внедрению технологии видеораспознавания товаров на весах в гипермаркетах сети. Об этом CNews сообщили представители «Группы Лента».

Во время использования традиционных весов покупателю приходится вручную искать нужную позицию в списке, что увеличивает время обслуживания и создает неудобства. Кроме того, существовали риски пересортицы и некорректного учета из-за ошибок при выборе товара. Внедрение видеораспознавания позволяет автоматизировать этот процесс, сделав его более быстрым, точным и прозрачным.

Система анализирует изображение товара и в режиме реального времени предлагает покупателю до пяти наиболее подходящих вариантов. Технология распознает продукты без упаковки, в пакетах, сетке или пленке, даже при частичном перекрытии. Точность распознавания уже превысила 90% и продолжает расти по мере обучения системы.

Внедрение технологии позволило ускорить процесс взвешивания товаров, упростить навигацию и выбор для покупателей, повысить удобство использования весов самообслуживания, снизить риски пересортицы и некорректного учета, а также усилить контроль операций взвешивания.

Дополнительно в системе реализован централизованный сбор статистики распознавания, что позволяет анализировать эффективность работы и своевременно выявлять потенциальные риски.

Директор ИТ торговой сети «Гипер Лента» Алла Антонова: «Для нас этот проект — принципиальное изменение пользовательского сценария в одной из самых частотных зон магазина. Мы видим, что покупатели быстрее справляются с взвешиванием, меньше ошибаются и в целом более комфортно чувствуют себя. Технология отрабатывает именно так, как мы ожидали, и мы будем развивать ее дальше, фокусируясь на цифровизации процессов в гипермаркетах».

Решение на базе платформы «СуперМаг Vision» от ГК «Сервис Плюс» после успешного пилота установлено на весах Data Print Falcon в 62 гипермаркетах. В остальных магазинах сети «Гипер Лента» используют оборудование другого производителя.

