Оформить страховой полис ВСК от клещей теперь можно на площадке Wildberries

Страховой Дом ВСК запустил возможность оформления программы страхования «Антиклещ» на платформе маркетплейса Wildberries. Проект реализован в рамках трехлетнего партнерства. Об этом CNews сообщили представители ВСК.

Первым для клиентов стал доступен тариф «Оптимальный» стоимостью 249 руб. В него входят базовые медицинские услуги: извлечение и исследование клеща, экстренное введение иммуноглобулина, консультации врачей, противовирусная и антибактериальная терапия, анализы крови на инфекции, госпитализация и оплата медикаментов.

В ближайшее время на маркетплейсе также появятся тарифы «Максимальный» (449 руб.), который дополнительно включает реабилитацию после укуса клеща и выплаты при укусах собак, змей, диких животных и насекомых, и «Семейный» (899 руб.), который защищает страхователя и до шести членов его семьи (супруг(а) и дети до 17 лет включительно) на тех же условиях, что и «Максимальный».

Приобрести полис можно в приложении Wildberries в разделе «WB Защита», он начнет действовать на 15-й день после приобретения.

Срок действия защиты — 12 месяцев с автоматической пролонгацией в формате подписки. Максимальная страховая сумма составляет 1,5 млн руб., количество обращений за период действия полиса не ограничено.

«Wildberries — одна из самых развитых экосистем в России. Она ежедневно упрощает жизнь миллионов пользователей. Наш совместный проект разработан для активных людей и семей, которые ценят скорость, простоту оформления страховой защиты и доступ к качественной медицине через привычный цифровой канал. Уверен, клиенты оценят возможность застраховать себя и всю семью буквально в несколько кликов», — отметил Евгений Шестов, заместитель генерального директора по партнерским продажам Страхового Дома ВСК.

Для застрахованных по «Антиклещ WB» работает отдельная горячая линия ВСК. Специалисты помогут записаться в ближайшую клинику-партнера, проконсультируют по вопросам программы страхования и сопроводят при наступлении страхового случая. При укусе клеща важно обратиться за помощью в первые 24-72 часа.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

