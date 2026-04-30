Коммерческим директором VolgaBlob назначен Максим Кириенко

Компания VolgaBlob объявила о назначении Максима Кириенко коммерческим директором. В новой роли он будет отвечать за развитие коммерческого направления компании, масштабирование продаж, расширение партнерской сети и усиление рыночных позиций флагманского решения вендора – Smart Monitor.

VolgaBlob – разработчик платформы Smart Monitor, предназначенной для ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM и анализа бизнес-процессов. Компания развивает собственный подход к мониторингу, который предполагает сквозную наблюдаемость на трех уровнях: инфраструктурном, сервисном и на уровне приложений, – и позволяет не просто фиксировать инциденты, но и находить их первопричины, прогнозировать деградацию сервисов и сокращать время восстановления.

Максим Кириенко работает в компании с 2018 г. и прошел путь от технического специалиста до руководителя коммерческого блока. На старте карьеры он участвовал в разработке и интеграции платформы Smart Monitor, что позволило ему глубоко изучить архитектуру продукта и его функциональные возможности.

Максим руководил бэкенд-разработкой продукта, а затем возглавил направление технического пресейла, где отвечал за работу с заказчиками, выявление их бизнес-потребностей и формирование технических решений под их задачи. Также он участвовал в автоматизации внутренних процессов компании, включая работу с лидами, сделками и партнерской сетью.

В должности коммерческого директора Максим Кириенко сосредоточится на развитии отдела продаж и пресейла, построении системы аналитики коммерческой деятельности, внедрении KPI-метрик, а также расширении партнерского канала. Отдельным направлением его работы станет усиление маркетинговой функции.

«Сегодня заказчикам нужны не просто инструменты мониторинга, а продукты, которые позволяют ускорить процесс принятия решений на основе данных, прогнозировать потенциальные угрозы и сбои и быстрее реагировать на них. Одна из моих ключевых задач в должности коммерческого директора – показать, что такие платформы уже существуют. Уникальность Smart Monitor в том, что мы закрываем задачи и в части безопасности (SIEM), и в части мониторинга в едином решении. Этот подход может значительно изменить правила игры на рынке», – отметил Максим Кириенко.

Генеральный директор VolgaBlob Александр Скакунов подчеркнул, что назначение связано с новым этапом развития компании и масштабирования бизнеса: «Для нас важно говорить с клиентом на одном языке, понимать его задачи и переводить технические возможности платформы в понятную бизнес-ценность. Опыт и техническая экспертиза Максима усилят нашу управленческую команду и помогут расширить коммерческую бизнес-функцию для устойчивого роста и масштабирования VolgaBlob».