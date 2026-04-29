«М.видео» начала продажи лодок и лодочных моторов

«М.видео» объявляет о запуске новой категории товаров для активного отдыха на собственном маркетплейсе компании — надувных лодок и лодочных моторов. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

На старте в ассортименте маркетплейса «М.видео» представлено более 60 моделей надувных лодок из ПВХ. В числе ключевых брендов — Hunterboat, Baikall и др. Покупателям доступны решения различной вместимости: от компактных моделей для одного-двух человек до более крупных лодок c пайолом длиной свыше 4 метров, рассчитанных на компанию и использование с мотором. Грузоподъемность отдельных моделей достигает более 1000 кг.

Ценовой диапазон категории составляет от 39 тыс. до 100 тыс. руб. в зависимости от размеров, конструкции и комплектации. В ассортименте представлены модели с надувным и жестким дном, а также варианты, подготовленные для установки подвесного мотора.

Дополнительно «М.видео» запустила продажи лодочных моторов. В категории представлены решения популярных брендов, включая HDX, Hangkai, Parsun, Marlin, Baikal, Kitami, а также отдельные модели Yamaha. Ассортимент охватывает широкий диапазон мощностей — от компактных электрических и бензиновых моторов для базовых сценариев до более мощных решений, предназначенных для активного передвижения и использования на крупных водоемах.

Ценовой диапазон лодочных моторов начинается примерно от 9 тыс. руб. за электрические модели и достигает более 700 тыс. руб. для высокомощных решений. Это позволяет покупателям подобрать технику под разные сценарии — от спокойных прогулок и рыбалки до интенсивного использования.

Руководитель категории «Спорт» компании «М.видео» Артур Майоров: «Мы видим устойчивый интерес к категориям, связанным с активным отдыхом и досугом на природе. Покупатели все чаще ищут не отдельные товары, а готовые решения под конкретные сценарии — будь то поездка на рыбалку или отдых у воды. Запуск продаж лодок и лодочных моторов на маркетплейсе «М.видео» позволяет нам закрыть этот запрос и предложить клиентам комплексный продукт».

