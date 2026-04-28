«ДиалогНаука» завершила проект в «Денизбанке Москва» по аттестации для доступа к СМЭВ

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела аттестацию информационной системы для «Денизбанка Москва» в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК для подключения и сохранения доступа к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В рамках проекта также была произведена поставка средств защиты информации, необходимых для аттестации. Об этом CNews сообщил представитель «ДиалогНауки».

Компания «ДиалогНаука» завершила проект по аттестации информационной системы АО «Денизбанк Москва» для работы с Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Проект реализован в полном соответствии с новыми нормативными требованиями, вступающими в силу с 2026 г.

СМЭВ – это единая платформа для обмена данными между банками и государственными органами. Аттестация является обязательной процедурой для всех кредитных организаций и подтверждает, что информационные системы банка соответствуют современным требованиям безопасности и готовы к защищенному обмену данными.

В рамках проекта специалисты «ДиалогНауки» проанализировали текущую инфраструктуру (AS-IS), подготовили техническое задание на создание системы защиты информации (TO-BE), произвели поставку необходимых средств защиты информации, разработали частную модель нарушителя и угроз безопасности информации, а также провели аттестационные испытания.

Аттестационные испытания осуществлялись в соответствии с заранее разработанной программой и методикой. По результатам положительного заключения выдан аттестат соответствия требованиям безопасности.

«Мы гордимся, что помогли «Денизбанку Москва» успешно пройти аттестацию и обеспечить подключение к ключевым сервисам СМЭВ. Наш подход сочетает современные технологии и глубокое понимание требований регуляторов, что позволяет клиентам быть уверенными в безопасности и надежности своих систем», ‒ сказал Илья Романов, руководитель отдела консалтинга «ДиалогНауки».

«Аттестация СМЭВ – ключевой этап для обеспечения соответствия нашего банка регуляторным требованиям. Благодарим команду АО «ДиалогНаука» за профессионализм», ‒ отметил Александр Сырбу, вице-президент по информационной безопасности «Денизбанка Москва».

Другие материалы рубрики

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российское ПО для кибербезопасности за полмиллиарда

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Microsoft срочно обновляет ASP.NET из-за ошибки с шифрованием

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще