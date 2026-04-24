«МТС Web Services» представила ИИ-ассистента для ускорения работы с бизнес-данными

МТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» (MWS) разработала решение MWS Data Copilot — ассистента на базе искусственного интеллекта для быстрого доступа к бизнес-показателям. Продукт позволяет получать данные и интерпретировать их через диалоговый интерфейс на естественном языке в режиме 24/7.

В крупных компаниях получение доступа к данным по-прежнему занимает значительное время: на подготовку отчетов уходят дни, а команды аналитиков перегружены повторяющимися ad-hoc-запросами. MWS Data Copilot ускоряет процесс за счет использования диалогового интерфейса на естественном языке: пользователь делает запрос в свободной форме, а система самостоятельно подбирает релевантные данные и формирует ответ в рамках одного диалога.

Например, пользователь может спросить, сколько продаж было в регионе за месяц, какие каналы привлечения клиентов дали лучший результат или где есть отклонения от плана, система формирует ответ с конкретными данными.

MWS Data Copilot работает поверх слоя управления данными и метаданными: учитывает бизнес-глоссарий, структуру данных и показатели их качества. Это позволяет не только повысить качество ответов, но и реализовать ролевую модель доступа и фиксировать действия пользователей, снижая риск ошибок в отчетности. ИИ-ассистент MWS Data Copilot не заменяет BI-системы и хранилища данных, а дополняет их, повышая эффективность уже существующей data-платформы.

«Мы создали инструмент, снижающий порог входа в автоматизацию данных для бизнес-пользователей и руководителей. Решение не требует знания BI-инструментов и SQL и позволяет обрабатывать до 30–40% типовых ad-hoc-запросов без участия аналитиков, а время получения информации сокращается с одного-двух дней до нескольких минут», — сказал генеральный директор «МТС Web Services» Павел Воронин.

