Разделы

Веб-сервисы
|

«Авито Реклама» и «Авито Товары»: 9 из 10 жителей России готовы покупать новые бренды одежды и аксессуаров

Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» узнали у россиян, что их мотивирует пробовать что-то новое среди брендов одежды и аксессуаров, и сколько они готовы потратить на такую покупку. Выяснилось, что к таким экспериментам опрошенные подходят рационально: им важнее не имя и узнаваемость бренда, а дизайн, стоимость и качество самой вещи. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Что покупают и сколько тратят

Девять из 10 россиян готовы пробовать новые бренды одежды. На такие эксперименты опрошенные легче всего решаются в базовой одежде. Так, купить у нового для себя бренда они в основном готовы что-то повседневное: футболку, джинсы или худи (41%). Далее следуют обувь (35%) и верхняя одежда (31%). Молодежь 18-24 лет чаще готова на такие эксперименты в аксессуарах (31%).

В среднем на такую покупку россияне готовы потратить 5 тыс. руб. Однако 37% хотели бы уложиться в 3 тыс. руб. Еще 33% ориентировались бы на сумму от 3 до 5 тыс. руб., 19% — от 5 до 10 тыс. руб., а больше этих сумм — 11%. Мужчины в среднем готовы тратить на покупку новых брендов одежды и аксессуаров на 10% больше.

Главные триггеры покупки

Ключевым фактором, который побуждает попробовать новый бренд, чаще всего становится сам продукт. Более половины россиян (54%) отмечают, что основной причиной покупки обычно оказывается привлекательный внешний вид и дизайн вещи. Однако почти такую же роль играет цена: 50% опрошенных готовы сделать выбор в пользу нового бренда, если предложение выглядит выгодным — например, за счет скидки или акции на первую покупку. Также в топ-3 важных факторов — качество вещи (39%).

Молодежь 18-24 лет чаще других обращает внимание на популярность бренда (18%), историю его происхождения (13%), рекламу (13%) и советы блогеров и инфлюенсеров (11%). В целом рекламу новых брендов замечают шесть из 10 россиян. Чаще всего подходящая реклама в этой категории встречается им на площадках электронной коммерции и платформах объявлений (57%), в соцсетях (36%) и на ТВ (27%).

Где покупают новые бренды

При выборе площадки для такой покупки, в первую очередь россияне ориентируются на привлекательные цены, акции и распродажи (51%). Еще 49% отмечают, что им важна возможность примерки перед покупкой — чаще это женщины (54% против 42% мужчин). Еще 30% важна безопасность оплаты и сделки, а 30% — широкий ассортимент площадки.

При этом переплачивать только за бренд многие не готовы. Так, 43% опрошенных выберут более доступный аналог менее известного бренда, если он сопоставим по характеристикам. Даже среди тех, кто допускает переплату, чаще речь идет о небольшом разрыве в цене — в пределах 10–20%. Это подтверждает тренд на более рациональное потребление и снижение роли бренда как самостоятельной ценности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

