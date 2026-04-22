Разделы

Цифровизация Внедрения
|

На стане 2000 «ЧерМК» внедрили модель компьютерного зрения для автоматизации выдачи слябов .

На стане 2000 «Череповецкого металлургического комбината» («ЧерМК», ключевой актив «Северстали») введена в эксплуатацию модель компьютерного зрения для контроля выдачи слябов из нагревательных печей. Она дополнила существовавшую ранее платформу собственной разработки «Северстали» «Автотемп 2.0», которая позволила автоматизировать выдачу и сократить технологические паузы. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Новая модель, обученная на реальных производственных данных, автоматическим отслеживает траекторию движения слябов и синхронизирует работу печей. При фиксации заготовки на рольганге система мгновенно блокирует выгрузку из соседних нагревательных печей и полностью исключает вероятность аварийных ситуаций.

Интеллектуальные алгоритмы оперативно обрабатывают видеопоток и обеспечивают высокоточную детекцию в реальном времени.

«Мы развиваем собственные цифровые решения, которые дают измеримый эффект: повышают безопасность, устраняют простои и оптимизируют загрузку оборудования. За три месяца модель машинного зрения сократила технологические паузы более чем на четыре часа. Проект обеспечивает технологическую независимость и возможность тиражирования модели на других площадках комбината. Интеграция с платформой «Автотемп 2.0» объединила управление процессом прокатки в единую систему, что помогает нам последовательно повышать производительность ключевого актива», – сказал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Решение разработали специалисты «Северсталь-инфокома» совместно с центром технологического развития прокатного производства. Внедрение проходило параллельно с плановой модернизацией нагревательной печи № 3. Уже сегодня модель действует на всех трех печах стана

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

