«МегаФон» усилил сеть для самых разговорчивых жителей Кировской области

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в Подосиновском районе Кировской области. Благодаря обновлению инфраструктуры в поселке городского типа Демьяново, где проживает более 4 тыс. человек, выросла территория покрытия сети, увеличилась скорость мобильного интернета, а соединение стало более стабильным и надежным. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Населенный пункт входит в топ-30 самых «общительных» поселений Кировской области по показателям использования голосовой связи. Здесь на одного абонента в среднем приходится почти 600 минут разговоров в месяц. Аналитики оператора зафиксировали, что самым «разговорчивым» днем недели у жителей Демьяново стал вторник. В этот день уровень голосовых соединений достигает пиковых значений.

Анализ активности абонентов выявил закономерности и в использовании интернета. Пользователи наиболее активны в сети по выходным: именно в субботу и воскресенье через базовые станции оператора проходит максимальный объем трафика. Жители поселка смотрят видеоконтент, общаются в социальных сетях и используют развлекательные приложения.

Такой высокий уровень использования голосовых и цифровых сервисов требует от сети особой надежности, которую теперь обеспечивает обновленное оборудование. Стабильный сигнал позволяет жителям быть на связи с родными, коллегами, обращаться к интернет-ресурсам, решать вопросы рабочего и личного характера в привычном формате — в онлайн-режиме или с помощью звонков.

«Мы видим, что жители Демьяново активно используют все возможности современной связи: от интенсивного общения по телефону до активного потребления контента в выходные дни. Модернизация оборудования позволила не только расширить зону покрытия, но и обеспечить высокую скорость и стабильность соединения, чтобы сеть справлялась с ростом трафика как в будни, так и в выходные», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

С начала 2026 г. оператор уже развернул дополнительные объекты связи на юге Кирова, в поселках городского типа Вахруши и Нагорск, а также в населенных пунктах Вятскополянского и Малмыжского районов.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

