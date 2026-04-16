ИИ трансформирует спрос на компетенции работников (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Искусственный интеллект становится мощным драйвером перемен на рынке труда. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе анализа вакансий, размещенных на портале HH.ru, разработал классификацию пользователей ИИ, включающую пять категорий, и выделил для них наиболее востребованные компетенции. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

На основе данных, извлеченных из вакансий (август 2025 г., общая N=48 072), после их количественной валидации были отобраны в соответствии с определенным набором критериев вакансии с упоминанием тех или иных цифровых и ИИ-инструментов (цифровая N=15 578). Далее они были соотнесены с такими пятью категориями: пользователи цифровых инструментов, пользователи ИИ-решений для профессиональных задач, архитекторы / интеграторы ИИ, создатели моделей ИИ и управленцы в области ИИ. На отдельной выборке вакансий (N=3136, исключен массив первой категории) были ранжированы необходимые для работников этих категорий ИИ-компетенции по степени их востребованности.

Главные выводы

Требование к наличию у соискателей тех или иных цифровых навыков содержится в трети всех рассмотренных вакансий. Из них подавляющая часть (79,9%) предполагает владение базовыми цифровыми инструментами, которые создают потенциал для дальнейшего освоения ИИ-решений для работы. Позиции, связанные с более продвинутым владением ИИ, встречаются заметно реже: компетенции «Создателей моделей ИИ» указаны в 15,4% вакансий из цифровой выборки, «Управленцев в области ИИ» — в 2,3% и всего 0,7% таких вакансий ориентированы на поиск «Архитекторов / Интеграторов ИИ».

В отраслевом разрезе самый большой спрос на специалистов с компетенциями в сфере ИИ зафиксирован в ИКТ (60%) и промышленности (22%). На две эти сферы приходится 82% всех цифровых вакансий, исключая категорию «Пользователи цифровых инструментов». В данных отраслях прежде всего востребованы работники с навыками «Создателей моделей ИИ»; далее, со значительным отрывом, идут «Управленцы в области ИИ» и «Пользователи ИИ-решений для профессиональных задач».

Текущая структура спроса явно ориентирована на массовую базовую цифровую грамотность и общую готовность к работе с ИИ. Тем не менее для различных рабочих задач все чаще будут требоваться ИИ-компетенции. Исходя из прогнозов развития рынка ИИ, можно ожидать, что самая многочисленная на данный момент группа «Пользователи цифровых инструментов» будет постепенно сокращаться и пополнять категорию «Пользователей ИИ-решений для профессиональных задач», из-за этого, в частности, доля вторых вакансий в течение пяти лет может увеличиться с нынешних 1,7% до 15–20%.

ИИ становится обязательным элементом профессиональной культуры, что заостряет и перед руководителями задачи, требующие соответствующих компетенций, понимания возможностей и ограничений ИИ-инструментов. Компании будут активнее искать менеджеров, способных интегрировать ИИ в бизнес-процессы, оценивать ROI от внедрения технологии и управлять связанными с нею рисками. Соответственно, может вырасти и доля управленцев в области ИИ с текущих 2,3% до 8–12%.

Анализ востребованных компетенций по категориям также показал, что пока компании рассматривают ИИ как инструмент для достижения технологического и экономического лидерства. При этом компетенции, связанные с этикой и правовым регулированием технологий ИИ, редко встречаются в критериях отбора на позиции.

