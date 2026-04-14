Компания «Андагар» разработала ИИ-оператора для Semantex: СЕРМ-анализ ускорился в 10 раз

Команда компании «Андагар», специализирующейся на разработке программного обеспечения, создала ИИ-оператора для технологической платформы Semantex, предназначенной для анализа упоминаний брендов и продуктов в интернете. Новый инструмент автоматизирует СЕРМ-анализ и позволяет значительно ускорить обработку больших массивов страниц с упоминаниями брендов и продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Андагар».

Платформа Semantex.RU помогает компаниям отслеживать упоминания брендов и продуктов, контролировать контент в сети, выстраивать контент-стратегии и управлять онлайн-репутацией.

Ранее анализ поисковой выдачи и страниц с упоминаниями проводился операторами вручную: специалистам приходилось просматривать сотни URL-страниц, находить названия бренда, продукта или их синонимы, определять тональность публикаций, тип сообщения и другие характеристики. Такой процесс занимал много времени, требовал большого числа сотрудников и не исключал человеческий фактор.

Разработанная специалистами «Андагара» технология ИИ-операторов автоматизирует этот этап. Робот сканирует интернет и находит страницы с упоминаниями бренда или продукта, после чего делает слепок каждой страницы в момент мониторинга и сохраняет его в системе.

Затем ИИ-оператор с помощью нейронных сетей анализирует содержимое страницы и автоматически заполняет параметры СЕРМ-анализа. Система определяет и тональность упоминаний, и тип ресурса, и формат контента и ряд других характеристик: всего более десяти параметров, которые ранее анализировались операторами.

При этом разработанный ИИ-оператор свободно может разделять анализ на два блока: основной контент страницы (например, статья или описание) и пользовательские комментарии. Если на странице присутствуют и публикация, и отзывы пользователей, ИИ-оператор проанализирует каждый из них по всем параметрам отдельно.

После обработки данных система формирует детальный аналитический отчет для пользователя платформы с указанием всех параметров упоминания бренда или продукта заказчика.

По данным разработчиков, внедрение ИИ-оператора позволило увеличить скорость СЕРМ-анализа в 10 раз. Сейчас на платформе идет поэтапная замена ручного анализа автоматизированным, а количество операторов, задействованных в обработке страниц, уже удалось снизить втрое.

«Сегодня бизнес живет в эпоху оптимизации и внедрения искусственного интеллекта в свои процессы. Но важно не просто добавлять ИИ ради тренда, а внедрять его там, где он действительно усиливает процессы и дает измеримый результат. И если раньше операторам приходилось самим прочитывать сотни страниц, вчитываться в текст в поисках упоминаний о продуктах, теперь эту работу сделает ИИ-помощник, высвободив время на другие задачи», — сказали в команде «Андагар».