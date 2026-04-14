Разделы

ПО Бизнес-приложения Искусственный интеллект axenix
|

Компания «Андагар» разработала ИИ-оператора для Semantex: СЕРМ-анализ ускорился в 10 раз

Команда компании «Андагар», специализирующейся на разработке программного обеспечения, создала ИИ-оператора для технологической платформы Semantex, предназначенной для анализа упоминаний брендов и продуктов в интернете. Новый инструмент автоматизирует СЕРМ-анализ и позволяет значительно ускорить обработку больших массивов страниц с упоминаниями брендов и продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Андагар».

Платформа Semantex.RU помогает компаниям отслеживать упоминания брендов и продуктов, контролировать контент в сети, выстраивать контент-стратегии и управлять онлайн-репутацией.

Ранее анализ поисковой выдачи и страниц с упоминаниями проводился операторами вручную: специалистам приходилось просматривать сотни URL-страниц, находить названия бренда, продукта или их синонимы, определять тональность публикаций, тип сообщения и другие характеристики. Такой процесс занимал много времени, требовал большого числа сотрудников и не исключал человеческий фактор.

Разработанная специалистами «Андагара» технология ИИ-операторов автоматизирует этот этап. Робот сканирует интернет и находит страницы с упоминаниями бренда или продукта, после чего делает слепок каждой страницы в момент мониторинга и сохраняет его в системе.

Затем ИИ-оператор с помощью нейронных сетей анализирует содержимое страницы и автоматически заполняет параметры СЕРМ-анализа. Система определяет и тональность упоминаний, и тип ресурса, и формат контента и ряд других характеристик: всего более десяти параметров, которые ранее анализировались операторами.

При этом разработанный ИИ-оператор свободно может разделять анализ на два блока: основной контент страницы (например, статья или описание) и пользовательские комментарии. Если на странице присутствуют и публикация, и отзывы пользователей, ИИ-оператор проанализирует каждый из них по всем параметрам отдельно.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

После обработки данных система формирует детальный аналитический отчет для пользователя платформы с указанием всех параметров упоминания бренда или продукта заказчика.

По данным разработчиков, внедрение ИИ-оператора позволило увеличить скорость СЕРМ-анализа в 10 раз. Сейчас на платформе идет поэтапная замена ручного анализа автоматизированным, а количество операторов, задействованных в обработке страниц, уже удалось снизить втрое.

«Сегодня бизнес живет в эпоху оптимизации и внедрения искусственного интеллекта в свои процессы. Но важно не просто добавлять ИИ ради тренда, а внедрять его там, где он действительно усиливает процессы и дает измеримый результат. И если раньше операторам приходилось самим прочитывать сотни страниц, вчитываться в текст в поисках упоминаний о продуктах, теперь эту работу сделает ИИ-помощник, высвободив время на другие задачи», — сказали в команде «Андагар».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

В России появилась новая схема кражи деньги у владельцев смартфонов на Android

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

Заграничные продажи российского ПО в 2025 году выросли на 10% после трех лет падения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще