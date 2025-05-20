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Индексная книга (каталог) CNews*
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Semantex Семантекс


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Semantex.Trends: новый сервис для анализа поискового спроса 2
21.11.2024 Semantex.ECOM для брендов и продавцов: новый сервис для управления репутацией на маркетплейсах 5

Публикаций - 2, упоминаний - 7

Semantex и организации, системы, технологии, персоны:

Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2441 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5285 1
Калашникова Ольга 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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