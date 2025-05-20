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Semantex Семантекс
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|Semantex.Trends: новый сервис для анализа поискового спроса 2
|21.11.2024
|Semantex.ECOM для брендов и продавцов: новый сервис для управления репутацией на маркетплейсах 5
Semantex и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
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