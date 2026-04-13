«Авито Работа»: в Мурманской области на фоне роста спроса на пасхальную продукцию спрос на пекарей вырос в полтора раза

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий для пекарей в I квартале 2025 и 2026 гг. и выяснили, в каких регионах России работодатели стали чаще искать таких специалистов. Сравнение год к году отражает общий рост спроса на пекарей, при этом дополнительным фактором внутри периода стал возросший интерес к пасхальным атрибутам в ряде регионов. В преддверии Пасхи, которая в этом году отмечается 12 апреля, часть производств, пекарен и кондитерских переориентируется на выпуск праздничной продукции, прежде всего куличей. Особенно заметно эта динамика проявилась в Мурманской области, где число вакансий для пекарей выросло на 51% год к году, а средняя предлагаемая зарплата составила 66,8 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Средние предлагаемые зарплаты для пекарей здесь и далее рассчитаны на основе средних значений зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях. Такие предложения нередко предполагают посменный формат занятости, а также возможность неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, поэтому фактический уровень дохода может варьироваться в зависимости от графика, количества и продолжительности смен, а также премий, надбавок и стажа сотрудника.

На втором и третьем месте в списке регионов с самым высоким приростом спроса на пекарей в преддверие Пасхи оказались Курская и Тульская область — в каждом из этих регионов спрос на пекарей вырос на 46% за год, а средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников достигла 67,9 тыс. руб/мес и 43,3 тыс. руб/мес соответственно.

В пятерку регионов, где работодатели активнее всего искали пекарей, также вошли Тамбовская область (+43%), где специалистам предлагали в среднем 44,9 тыс. руб/мес, и Ямало-Ненецкий автономный округ (+40%) со средней предлагаемой зарплатой на уровне 88,8 тыс. руб/мес.

«Рост числа вакансий для пекарей в ряде регионов, в том числе в Мурманской области, во многом обусловлен приближением Пасхи. В этот период заметно увеличивается спрос на праздничную выпечку, пасхальные товары и ингредиенты для домашнего приготовления, поэтому пекарни, кондитерские и пищевые производства заранее готовятся к сезонному пику. Часть из них расширяет выпуск соответствующей продукции и частично переориентирует производство на пасхальный ассортимент — прежде всего на куличи, — что напрямую влияет на потребность в профильных специалистах. При этом сама профессия становится привлекательнее и с точки зрения дохода: в I квартале 2026 г. средние предлагаемые зарплаты для пекарей по России за год выросли на 10%, а число откликов соискателей — на 26%», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».