Разделы

ПО Импортонезависимость
|

«Ред Софт» объявляет о совместимости: Рабочая станция ГКС-777 работает под управлением «Ред ОС»

Компания «Ред Софт» объявляет о совместимости рабочей станции ГКС-777 с операционной системой «Ред ОС». Тестирование подтвердило стабильную работу оборудования, включая высокоскоростные интерфейсы, современные графические адаптеры и многоканальные системы хранения данных. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Специалистами компаний было проведено углубленное тестирование, подтвердившее стабильную работу рабочей станции ГКС-777 под управлением операционной системы «Ред ОС». Проверка охватила широкий спектр функций, включая корректную работу высокоскоростных интерфейсов ввода-вывода, поддержку дискретных графических адаптеров последних поколений, а также функционирование многоканальных систем хранения данных.

Проект демонстрирует важный этап в развитии российской экосистемы независимых от импорта решений. Ключевая технологическая особенность — использование BIOS «Гигант», зарегистрированного в реестре отечественного ПО. Это обеспечивает аппаратную независимость на базовом уровне, что важно для создания защищенных инфраструктур.

Для профессионального этот кейс показывает глубокую интеграцию оборудования и системного ПО. В результате получается готовое, масштабируемое решение для автоматизированных рабочих мест. Оно может конкурировать с лучшими западными аналогами по производительности и полностью соответствует требованиям регуляторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

