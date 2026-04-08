RWB запустила направление организации бизнес-поездок

Сервис WB Travel компании RWB (Объединенной компании Wildberries & Russ) вместе со стратегическим партнером — туроператором FUN&SUN — запустили сервис организации командировок. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Уже сейчас бизнес-клиентам нового сервиса доступны бронирование и оплата отелей и авиабилетов по счету, в том числе по туроператорским тарифам. Клиенты могут спланировать деловую поездку как в России, так и по зарубежным направлениям. Служба поддержки работает в круглосуточном режиме, а оформить командировку можно онлайн. При этом для продавцов Wildberries действуют особые условия: нулевой сервисный сбор при бронировании отелей, специальный сервисный сбор для авиабилетов и абонентские скидки.

В дальнейшем планируется добавить в ассортимент железнодорожные билеты, расширить способы оплаты и запустить ряд других функций.

«Запуск сервиса командировок выводит на новый уровень реализацию стратегического партнерства между Wildberries и FUN&SUN. Это перспективный рынок, который активно цифровизируется, и объединение экспертизы наших компаний в технологиях и туризме создает дополнительную ценность для клиентов. При этом нам важно, что в рамках этого продукта мы можем поддержать более 1 млн наших селлеров, предоставив им эксклюзивные тарифы на организацию бизнес-поездок», — сказала основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Для удобства продавцов Wildberries баннер сервиса размещен в их личных кабинетах.