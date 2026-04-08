«Почта России» оптимизирует логистику с помощью системы интеллектуального моделирования «Тераплан»

«Почта России» внедрила систему интеллектуального моделирования процессов логистики на базе платформы «Тераплан». Решение позволяет анализировать и оптимизировать сложные логистические процессы в масштабе всей сети. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Система автоматизирует логистические расчеты, консолидируя данные о движении отправлений между сортировочными узлами и формируя оптимальные маршруты для различных видов транспорта. Это позволяет существенно сократить время планирования и снизить операционные затраты при сохранении сроков доставки.

В основе решения — технологии искусственного интеллекта, обрабатывающие обширный массив исторических данных о почтовых отправлениях. Это позволяет точно прогнозировать объемы поступления почты на каждом этапе логистической цепочки — от сортировочных центров до отделений связи — и повышать качество планирования. Эффект достигается за счет кластеризации схожих логистических плеч и выбора наиболее эффективных вариантов доставки.

Цифровая модель логистической сети позволяет не только формировать оптимальный план перевозок, но и анализировать различные сценарии развития. Решение помогает оценивать влияние изменений в структуре перевозок между железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом, а также заранее оценивать их влияние на сроки доставки и доступность почтовых услуг.

Платформа позволит оптимизировать транспортную сеть почтово-логистического оператора, которая включает 38 тыс. почтовых отделений и обеспечивает до 30 млн логистических операций в сутки.

«Наша цель — повысить эффективность логистики и обеспечить технологическую независимость. Использование отечественной платформы "Тераплан“ позволяет точнее прогнозировать потоки и эффективнее управлять транспортной инфраструктурой», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«Проекты такого масштаба требуют не только технологической экспертизы, но и готовности заказчика внедрять новые подходы к управлению сложной инфраструктурой. Почта России продемонстрировала высокий уровень открытости к инновациям и готовность работать с современными инструментами моделирования. Для нас это особенно важно, поскольку решения в области почтовой логистики напрямую влияют не только на эффективность бизнеса, но и на доступность почтовых услуг для миллионов людей», — сказал исполнительный директор компании «Тераплан» Андрей Солуковцев.

В дальнейшем «Почта России» и компания «Тераплан» планируют расширять функциональность цифровой модели, повышая точность прогнозирования и эффективность управления транспортной сетью в условиях роста объема отправлений.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/