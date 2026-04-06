Команда «Андагар» разработала мобильное приложение для поддержки терапии похудения с «Герофарм»

Команда компании «Андагар», специализирующаяся на разработке ПО, создала мобильное приложение для российской фармацевтической компании «Герофарм». Решение стало частью программы цифровой поддержки терапии для пользователей препаратов «Семавик», «Семавик Некст» и «Седжаро». Об этом CNews сообщили представители компании «Андагар».

Целью проекта было создание удобного цифрового сервиса, который объединяет медицинскую экспертизу и современные технологии, помогая пациентам безопасно снижать вес и сформировать устойчивые здоровые привычки.

Разработанное приложение стало первым в России бесплатным цифровым помощником в терапии похудении.

Оно предоставляет пользователю персональную программу сопровождения. После регистрации пользователь проходит анкетирование, на основе которого система формирует индивидуальные рекомендации по питанию и физической активности.

По мере заполнения дневника и появления новых данных рекомендации обновляются и становятся более персонализированными.

Приложение содержит обширную образовательную базу знаний, подготовленную медицинскими экспертами.

Пользователи получают доступ к статьям, курсам и подкастам врачей-диетологов и эндокринологов, посвященным вопросам питания, образа жизни и безопасного снижения веса. Как изменить питание и разнообразить свой рацион, как формировать здоровые привычки и добавить в жизнь эффективные тренировки: все это доступным языком объясняют эксперты.

Отдельный блок функциональности посвящен сопровождению терапии препаратами. В приложении реализован трекер инъекций, а также есть доступ к эксклюзивному контенту для пользователей лекарственных средств.

Также в приложение встроена система индивидуального мониторинга, которая позволяет отслеживать динамику терапии и самочувствия.

Для управления контентом внутри сервиса команда «Андагар» разработала отдельную административную панель. Она позволяет специалистам оперативно обновлять материалы, публиковать новые образовательные программы и управлять информацией в приложении.

«Для нас всегда важно участвовать в проектах, где технологии помогают решать реальные задачи людей. Результате проекта, реализованного в сотрудничестве с компанией «Герофарм» была создана полноценная цифровая платформа, объединяющая медицинскую экспертизу и современные цифровые инструменты, чтобы сделать поддержку терапии более удобной и доступной», – сказали представители «Андагар».

На сегодняшний день число пользователей приложения Stroynee уже превышает 30 тыс. человек.