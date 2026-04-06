Разделы

ПО Софт
|

Команда «Андагар» разработала мобильное приложение для поддержки терапии похудения с «Герофарм»

Команда компании «Андагар», специализирующаяся на разработке ПО, создала мобильное приложение для российской фармацевтической компании «Герофарм». Решение стало частью программы цифровой поддержки терапии для пользователей препаратов «Семавик», «Семавик Некст» и «Седжаро». Об этом CNews сообщили представители компании «Андагар».

Целью проекта было создание удобного цифрового сервиса, который объединяет медицинскую экспертизу и современные технологии, помогая пациентам безопасно снижать вес и сформировать устойчивые здоровые привычки.

Разработанное приложение стало первым в России бесплатным цифровым помощником в терапии похудении.

Оно предоставляет пользователю персональную программу сопровождения. После регистрации пользователь проходит анкетирование, на основе которого система формирует индивидуальные рекомендации по питанию и физической активности.

По мере заполнения дневника и появления новых данных рекомендации обновляются и становятся более персонализированными.

Приложение содержит обширную образовательную базу знаний, подготовленную медицинскими экспертами.

Пользователи получают доступ к статьям, курсам и подкастам врачей-диетологов и эндокринологов, посвященным вопросам питания, образа жизни и безопасного снижения веса. Как изменить питание и разнообразить свой рацион, как формировать здоровые привычки и добавить в жизнь эффективные тренировки: все это доступным языком объясняют эксперты.

Отдельный блок функциональности посвящен сопровождению терапии препаратами. В приложении реализован трекер инъекций, а также есть доступ к эксклюзивному контенту для пользователей лекарственных средств.

Также в приложение встроена система индивидуального мониторинга, которая позволяет отслеживать динамику терапии и самочувствия.

Для управления контентом внутри сервиса команда «Андагар» разработала отдельную административную панель. Она позволяет специалистам оперативно обновлять материалы, публиковать новые образовательные программы и управлять информацией в приложении.

«Для нас всегда важно участвовать в проектах, где технологии помогают решать реальные задачи людей. Результате проекта, реализованного в сотрудничестве с компанией «Герофарм» была создана полноценная цифровая платформа, объединяющая медицинскую экспертизу и современные цифровые инструменты, чтобы сделать поддержку терапии более удобной и доступной», – сказали представители «Андагар».

На сегодняшний день число пользователей приложения Stroynee уже превышает 30 тыс. человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

