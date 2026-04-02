«Нацпроектстрой» представил результаты внедрения первого беспилотного катка

Андрей Сысуев, заместитель генерального директора по ИТ ГК «Нацпроектстрой», представил результаты внедрения беспилотного катка, который оснащен высокоточной системой автовождения разработки «Нацпроектстроя» и АО «ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя».

По его словам, экономический эффект от внедрения одной единицы беспилотной строительной спецтехники исчисляется миллионами рублей. Такой результат достигается за счет повышения скорости и точности выполнения работ, а значит – оптимизации расхода горюче-смазочных материалов.

Так, первый в стране беспилотный каток работает с точностью до 1 см. При ручном управлении ошибка по траектории движения может доходить до 1 м. Тестирование беспилотного катка прошло в 2025 г. на участке трассы М-12, сегодня он в промышленном режиме работает на строительстве первой в стране ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

«Большое преимущество российской системы автовождения – универсальность. Разработку можно в кратчайший срок масштабировать на любую спецтехнику, независимо от марки и страны производства. Системой оснащают действующие машины – для перехода в беспилотный режим не нужно менять весь парк техники», — сказал Андрей Сысуев.