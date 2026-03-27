Некурящие кандидаты имеют преимущество при трудоустройстве в каждой восьмой компании

Предвзятости к курящим кандидатам стало меньше — работодатели научились регламентировать количество и продолжительность перекуров. В опросе SuperJob приняли участие представители кадровых служб 1 тыс. предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Если в 2011 г. каждый четвертый работодатель при прочих равных отдавал предпочтение некурящим соискателям, то к 2020 г. таких осталось 21%, а сегодня — лишь 13%. Причем эта тенденция универсальна: в компаниях, где высшее руководство курит, некурящих кандидатов выбирают 10% рекрутеров, а в организациях с некурящим топ-менеджментом — 14%.

Доля работодателей, вовсе не обращающих внимания на наличие вредной привычки у кандидата, выросла с 44% в 2020 г. до 55% сегодня. Каждая третья компания фиксирует факт никотиновой зависимости у соискателя, но не считает его недостатком.

На практике прямой отказ из‑за курения считается дискриминацией и формально не применяется. Впрочем, остаются позиции, где некурящий кандидат по‑прежнему имеет негласный приоритет. Среди работодателей, которые все же отдают предпочтение некурящим, 57% делают это для любых должностей, а 43% — только для отдельных (в 2020 г. таких было 71 и 29% соответственно). Чаще всего ограничения касаются профессий, связанных с медициной, в частности медсестер и косметологов. Традиционно строгий отбор сохраняется для учителей и воспитателей, административного персонала, продавцов-консультантов и любых позиций, предполагающих постоянное общение с людьми. В этот список также попали офисные сотрудники и квалифицированные рабочие.

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов
В целом же неблагоприятная демография и кадровый дефицит последних лет сделали свое дело: негласных барьеров для курящих соискателей стало заметно меньше, а компании научились регламентировать перекуры, чтобы не отказываться от найма квалифицированных сотрудников и снизить недовольство некурящего персонала.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 190. Время проведения: 2—25 марта 2026 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1 тыс. респондентов.

Другие материалы рубрики

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

ЦИАН расширил штат, увеличил расходы на маркетинг и ИИ

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

ИИ-модели нужно переучивать. Они — заядлые подхалимы, ради лести готовые поддержать незаконное поведение пользователя

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
