«ПиццаФабрика» повысила управляемость сервисных процессов с помощью Okdesk

В федеральной сети семейных ресторанов «ПиццаФабрика» внедрили платформу Okdesk для регистрации и контроля сервисных заявок. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

«ПиццаФабрика» – федеральная сеть семейных ресторанов с доставкой, основанная в 2011 г. в Вологде. Сегодня сеть насчитывает 52 ресторана в 26 городах России, которая развивается по франчайзинговой модели.

В заведениях сети используется широкий спектр оборудования и систем, требующих регулярного обслуживания и оперативного реагирования на сбои: ИТ-инфраструктура, в том числе кассовое и печатное оборудование, системы видеонаблюдения и интернет. От их бесперебойной работы напрямую зависит скорость обслуживания, стабильность процессов и общее впечатление гостей.

Чтобы обеспечить прозрачность и контроль обработки сервисных обращений в сети ресторанов «ПиццаФабрика» внедрили платформу для управления заявками, выездным обслуживанием и ремонтом Okdesk.

С ее помощью сотрудники оформляют сервисные заявки с помощью Telegram-бота, что позволяет быстро зафиксировать проблему и не отвлекаться надолго от работы с гостями. Все обращения поступают в единую систему, где отслеживаются сроки и ход выполнения работ. Дополнительно настроен обмен заявками с подрядчиками, что ускоряет взаимодействие и делает процессы более прозрачными.

Внедрение позволило систематизировать обращения, снизить риск потери заявок и обеспечить контроль сроков выполнения. В сети, где рестораны работают под управлением партнёров, цифровые инструменты управления позволяют сохранять контроль процессов и поддерживать стабильный уровень сервиса во всех точках.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/