«Телфин» представил интеграцию системы «АСТАРТ» с виджетом Whatcrm

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о завершении интеграции «АСТАРТ» с виджетом Whatcrm. Теперь пользователи могут общаться с клиентами в Telegram и W******p напрямую из CRM. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

В линейке интеграций «Телфин» появился новый сервис — связка системы «АСТАРТ» с платформами Telegram и W******p. Бизнес-приложения позволяют пользователям отправлять сообщения в мессенджеры непосредственно из карточки лида, при этом входящие ответы автоматически сохраняются в ленте, обеспечивая доступ к единой истории всех файлов и чатов.

Диалоги с клиентами теперь можно вести в едином интерфейсе CRM — нет необходимости переключаться между разными платформами, что экономит время и уменьшает нагрузку на сотрудников. Кроме этого, интеграция «АСТАРТ» с мессенджерами помогает автоматизировать уведомления и напоминания, снижая объемы ручной работы и минимизируя ошибки.

Функциональность сервиса позволяет инициировать общение с клиентами и писать им первыми. Число диалогов при этом не ограничено: можно увеличивать интенсивность коммуникаций по мере роста бизнеса без дополнительной нагрузки на специалистов. Компании также получают возможность проводить персонализированные рассылки в мессенджерах, поддерживать коммуникационные кампании и лучше сегментировать аудиторию.

Для ускорения взаимодействия можно обмениваться документами и другими файлами прямо из системы «АСТАРТ». Это позволяет обрабатывать больше запросов за меньшее время, повышая продуктивность отдела продаж, службы поддержки и др. Также есть возможность подключить CRM Plugin, разместить кнопку виджета, чтобы клиенты не искали контакты, а писали в компанию прямо с корпоративного сайта.