«БФТ-Холдинг» модернизировал информационную систему Алтайкрайимущества

«БФТ-Холдинг» завершил масштабный проект по переводу государственной информационной системы Управления имущественных отношений Алтайского края (ГИС Алтайкрайимущества) на новую высокотехнологичную платформу на базе системы «БФТ.Имущество». Обновленный функционал способствует повышению эффективности управления государственным имуществом и помогает вести полноценный учёт всех связанных с ним операций в соответствии с последними законодательными требованиями в области защиты информации. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Алтайкрайимущество – исполнительный орган государственной власти Алтайского края, который проводит государственную политику в сфере управления и распоряжения государственным имуществом, а также в сфере земельных отношений.

Уже много лет в регионе успешно функционирует система управления и мониторинга краевого имущества. За это время было создано множество уникальных системных инструментов, максимально точно отвечающих специфике региональной работы с государственной собственностью. При этом современная цифровая политика государства ориентирована на повышение уровня информационной безопасности и эффективное взаимодействие между федеральными и региональными информационными системами. Поэтому ведомством было принято решение о переходе на обновленную версию системы управления госимуществом с сохранением всех ранее имеющихся наработок.

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов Цифровизация

Проект по модернизации ГИС Алтайкрайимущества был реализован командой «БФТ-Холдинга» на базе решения «БФТ.Имущество». Специалисты осуществили перенос специализированных механизмов старой системы на новую технологическую платформу, обеспечив их стабильную работу. Процесс проходил в несколько этапов, чтобы сотрудники Алтайкрайимущества смогли адаптироваться к новой системе. Кроме того, были реализованы новые возможности, которые позволяют специалистам ведомства существенно оптимизировать свою работу. Так, организовано взаимодействие системы с Росреестром через СМЭВ, а также настроен обмен данными с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Эти изменения позволили ускорить обмен информацией между ведомствами и повысить прозрачность всех операций с имуществом.

«Новая функциональность ГИС позволит нам более быстро и качественно решать задачи сбора, обработки, хранения и предоставления информации при реализации полномочий управления, в том числе в сфере управления государственным имуществом. Кроме того, сократятся сроки согласования необходимой документации и, как следствие, повысится доступность и качество оказываемых услуг для жителей Алтайского края», – сказал Алексей Аленников, начальник управления имущественных отношений Алтайского края.

Другие материалы рубрики

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Торговля лекарствами и ПВЗ из-под палки: власти подготовили закон о спасении «Почты России»

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
