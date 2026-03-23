В комплексе Panorama Vision повышена точность распознавания лесов, дорог и зданий сложной формы

В КБ «Панорама» разработан комплекс автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision версии 1.9.1. В новой версии реализован ряд важных доработок, направленных на повышение точности дешифрирования спутниковых данных и аэрофотоснимков. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Улучшено качество распознавания лесов на зимних снимках. Нейросетевая модель дообучена для учета сезонных особенностей изображений, включая текстуру снежного покрова и пониженную контрастность границ лесных массивов. Обновленные алгоритмы постобработки семантических масок позволяют снизить количество ложных срабатываний в условиях зимней съемки.

Повышена точность распознавания зданий на спутниковых и аэрофотоснимках. Доработки затронули как этап сегментации, так и последующую постобработку результатов. Выполнено дообучение нейросетевых моделей на новых снимках городов России. Улучшены алгоритмы приведения контуров зданий к прямоугольной форме: сервис точнее определяет доминирующее направление объекта, устойчивее работает со сложными L-, П-, Е- и другими составными формами. В результате контуры становятся более строгими, ортогональными и пригодными для дальнейшего использования в картографических и кадастровых задачах.

В комплекс Panorama Vision добавлена новая нейросетевая модель «Дороги (сельская местность)», обученная для сегментации грунтовых дорог на спутниковых снимках сельских территорий. Модель обладает большей чувствительностью при выделении дорог без покрытий вне и внутри населенных пунктов, что позволяет сократить число разрывов дорожной сети после векторизации.

Кроме того, повышено качество обработки больших изображений за счет устранения артефактов при сшивке тайлов. Ранее при обработке крупных растров в пограничных зонах между отдельными фрагментами изображения могли возникать локальные дефекты маски и нестабильность распознавания. Обновленная схема обработки обеспечивает согласованное формирование объектов по всей площади снимка, в том числе на больших растрах. Это особенно важно для крупных сцен, охватывающих городскую застройку, лесные массивы и сельскохозяйственные территории.

Реализованные изменения делают сервис более точным и устойчивым при обработке больших массивов данных в задачах мониторинга лесного фонда, инвентаризации объектов капитального строительства и актуализации картографической информации. Чтобы воспользоваться сервисом Panorama Vision, необходимо запустить задачу «Автоматическое распознавание снимков» из главного меню ГИС «Панорама»: Запуск приложений - Автоматическое создание объектов - Комплекс автоматического распознавания и векторизации - Автоматическое распознавание снимков.

Актуальная версия ГИС «Панорама» доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».

