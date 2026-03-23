МТС запустила переводы в Египет с выдачей наличных для физлиц

МТС объявила о запуске денежных переводов с выдачей наличных для физических лиц в Египте. Пользователи приложения «Мой МТС» могут получить средства в обменных пунктах во всех городах страны, включая популярные туристические направления – Шарм-эль-Шейх, Хургада и Каир.

У пользователей приложения «Мой МТС» появилась возможность совершать быстрые переводы с выдачей наличных в египетских фунтах в обменных пунктах во всех городах Египта, включая популярные туристические направления – Шарм-эль-Шейх, Хургада и Каир. Такие переводы удобны для тех, у кого нет карт или счетов в иностранных банках. Путешественникам больше не надо рассчитывать, сколько наличных взять с собой в поездку и искать решение, если их не хватило. Теперь можно перевести деньги со своего счета в любом российском банке или попросить это сделать родственников или друзей, а затем получить средства в ближайшем обменном пункте уже в местной валюте.

Перевести деньги с помощью «Мой МТС» можно с карты любого российского банка, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы осуществляются в рублях с конвертацией в египетские фунты. Средства будут доступны к выдаче в выбранном вами отделении уже через 10 минут.

Минимальная сумма разового перевода составляет 500 руб., максимальная – 400 тыс. руб.

Также через «Мой МТС» доступны переводы без комиссии на банковские карты Египта и многих других стран мира.

Переводы доступны в «Мой МТС» на iOS и Android, войти в приложение можно с номером телефона любого российского оператора мобильной связи. Абоненты МТС могут переводить средства даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету.

Более подробная информация о всех способах денежных переводов доступна в личном кабинете «Мой МТС».