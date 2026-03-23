«МегаФон» укрепил 4G в Надыме и Надымском районе

Более 11 тыс. жителей посёлка Пангоды и Надыма получили доступ к мобильному интернету четвёртого поколения на повышенных скоростях. Специалисты «МегаФона» модернизировали несколько телеком-объектов в Надымском районе, что позволило разгрузить сеть и ускорить загрузку сайтов примерно на 10%.

Инженеры связи запустили дополнительные слои LTE в районе месторождения в Надымском районе, в посёлке городского типа Пангоды и Надыме. Это позволило обеспечить более стабильный и быстрый сигнал, особенно в часы пиковой нагрузки. Теперь можно с еще большим комфортом общаться по видео, смотреть фильмы в высоком качестве и быстрее загружать файлы.

В частности, модернизация затронула улицу Заводскую в Надыме. В зоне действия базовой станции находятся не только жилые дома, но и Центр детского творчества, склады и различные административные здания. После проведённых работ максимальная скорость мобильного интернета в зоне распространения сигнала составляет 60 Мбит/с.

«Совершенствование уже установленного оборудования позволяет жителям региона ещё быстрее пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, онлайн-платформами для учёбы и работы и другими ресурсами. Мы внимательно анализируем нагрузку нашей сети, чтобы даже в час пик абоненты не испытывали трудностей с мобильным интернетом. Так, в течение прошлого года специалисты компании построили и провели апгрейд около 110 телеком-объектов на Ямале», — отметил директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/