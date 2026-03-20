В «Яндекс Погоде» появился ИИ-чат — он поможет спланировать день с учетом погоды

На сайте и в приложении «Яндекс Погоды» всем пользователям теперь доступен ИИ-чат на базе технологии Alice AI. Нейросеть будет давать пользователям персональные рекомендации, поэтому планировать свой день с учетом погодных условий станет проще. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Например, чат подскажет, как одеться на длительную прогулку в выходные, предложит, когда лучше начинать велосипедный сезон и стоит ли уже поменять шины. Благодаря интеграции ИИ-чата сервис будет не только информировать пользователей, но и давать им советы на основе метеорологических данных.

Чат с нейросетью помогает пользователю принимать решения, зависящие от погоды. В рамках тестирования ИИ чаще всего спрашивали о прогнозе погоды на день, несколько дней или неделю и о погоде в конкретном регионе. Пользователи также задавали вопросы, связанные с повседневной активностью: например, «Можно ли лепить снеговика?» или «Во что одеть ребенка в садик?».

ИИ самостоятельно определяет, какой источник данных наиболее релевантен — долгосрочный прогноз, климатическая статистика или прогноз на ближайшие сутки. Затем он выбирает короткий или развернутый ответ и решает, нужно ли дополнить текст картой осадков. Чат также учитывает геолокацию пользователя и дает ответ не просто для города, а для конкретного района, где находится человек — вводить локацию вручную не нужно.

В основе чата — доступ к более чем 100 погодным параметрам, включая влажность, скорость ветра и их комбинации, что позволяет давать точные и по-настоящему персонализированные ответы. Чтобы оперативно получать информацию об изменениях погоды, нейросеть подключена к «Яндекс Погоде» через протокол контекста модели (MCP). Кроме этого, ИИ может использовать архив прогнозов сервиса за последние 86 лет.

ИИ-чат уже доступен всем пользователям в мобильном приложении «Яндекс Погоды» и на сайте yandex.ru/pogoda/ru.