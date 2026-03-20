Робототехника в отечественной промышленности (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ оценил уровень востребованности промышленных роботов в высокотехнологичных отраслях российской промышленности, а также проанализировал среднесрочные планы компаний по расширению парка роботов и сфер их применения. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Более половины (56,2%) инновационно активных предприятий из высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности используют промышленных роботов для решения различных производственных задач. Лидируют по их внедрению средние и крупные предприятия, среди которых доля активных пользователей достигает 70%. Малые предприятия пока осваивают такие решения в порядке эксперимента.

Чаще всего инновационно активные предприятия используют промышленных роботов для упаковки и распаковки (включая паллетирование) продукции (36,8%), ее погрузки и выгрузки (33,3%), а также проведения сварочных работ и лазерной резки (31,6%).

В ближайшие три года собираются начать эксплуатацию промышленных роботов 12% обследованных организаций. При этом спрос со стороны текущих пользователей может увеличиться: о своих планах расширить применение соответствующих решений заявили более трети (34,5%) малых и почти 60% средних и крупных предприятий, т. е. примерно четыре из пяти предприятий, использующих промышленных роботов в настоящее время.

Масштабирование промышленных роботов может происходить экстенсивно. Так, расширить их использование хотя бы в одном производственном процессе, в котором они уже внедрены, собирается лишь каждая седьмая инновационно активная организация, а внедрить их в новые направления — каждая вторая (53,9%). Более того, если применение роботизированных решений только в одном новом производственном процессе планируют 14,6% компаний, то в двух — уже 17,5%, а в трех и более — 21,8%.

Семь из десяти инновационно активных предприятий, использовавших промышленных роботов, отметили, что внедрение робототехники принесло им определенный экономический эффект, который примерно в каждом третьем случае превысил ожидания и сделал дальнейшую роботизацию приоритетом. Разочаровались в применении робототехники в связи с отсутствием существенных результатов всего 3,1–4,4% предприятий, вне зависимости от их размера. Каждая четвертая компания (26,5%) пока была не готова оценить эффект от внедрения робототехники.

«Результаты исследования говорят о том, что промышленную робототехнику бизнес рассматривает среди инструментов модернизации производства, наряду с приобретением более современных моделей станков; при этом она в большей степени предназначена для использования на новых производственных участках, чем на существующих. Эффекты от внедрения робототехники в целом положительные, однако зависят от ситуации на конкретном предприятии. Можно предположить, что, по мере распространения успешного опыта, внедрение робототехники в российской обрабатывающей промышленности будет постепенно увеличиваться, однако «бума» ожидать не стоит как минимум до начала новой фазы активного обновления производственных фондов», — Сергей Лозинский, заместитель директора Центра инвестиционного анализа Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Эмпирической базой для анализа послужили данные опроса, который был проведен в 2025 г. в рамках реализуемого ИСИЭЗ НИУ ВШЭ с 2009 г. проекта «Мониторинг инновационного поведения предприятий». К малым отнесены предприятия с численностью работников до 100 человек; к средним и крупным – более 100 человек. В качестве инновационно активных рассматривались предприятия, осуществлявшие в 2023–2025 гг. деятельность, направленную на разработку и вывод на рынок инновационной продукции или создание и внедрение инновационных производственных и бизнес-процессов.

