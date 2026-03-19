«Авито Подработка»: число предложений о подработке в пищевой промышленности выросло в два раза за год, в легкой промышленности — на 27%

Аналитики «Авито Подработки» изучили, как за год изменился спрос на исполнителей для подработки в легкой и пищевой промышленности, сравнив данные за 2025 г. с показателями 2024 г. Выяснилось, что бизнес-заказчики стали заметно чаще размещать предложения о подработке в этих сегментах: в пищевой промышленности их число выросло более чем в два раза (+108%), а в сфере производства тканей, одежды и обуви — на 27% год к году. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего на подработку стали искать фасовщиков — количество предложений о сменах для них увеличилось более чем вдвое (+102%) за год. Обычно исполнители на этой позиции занимаются фасовкой и упаковкой продукции, подготовкой товаров к отправке и проверкой качества упаковки. Они востребованы как в пищевой, так и в легкой промышленности. В среднем за одну смену такие исполнители могли рассчитывать на вознаграждение в размере около 5,8 тыс. руб.

Значительный рост числа предложений о подработке зафиксирован и для маркировщиков: за год их количество увеличилось на 86%. Исполнители на таких сменах, как правило, занимаются нанесением и проверкой маркировки, подготовкой этикеток, а также сортировкой и распределением продукции перед отправкой. Среднее предлагаемое вознаграждение для таких смен в 2025 г. составило около 4,54 тыс. руб.

На третьем месте по динамике оказались лепщики полуфабрикатов — число предложений о подработке для них выросло на 80% год к году. В обязанности исполнителей обычно входит ручная подготовка и формирование пищевых заготовок — например, пельменей, вареников или других полуфабрикатов. Исполнителям на таких позициях предлагали порядка 4,45 тыс. руб. за смену.

«В легкой и пищевой промышленности на подработку чаще всего ищут исполнителей на складские позиции. Вместе с тем в сегменте производства одежды, обуви и тканей заметен рост спроса на специалистов по продвижению: число предложений о подработке для менеджеров по работе с маркетплейсами увеличилось в два раза (+110%). Кроме того, в отрасли все чаще появляются предложения для SMM-специалистов, которые продвигают в социальных сетях бренды одежды, обуви и текстильной продукции — число таких вариантов выросло на 4% за год», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Между тем растет и интерес самих исполнителей к занятости в этих сферах. Наиболее активно выросло число откликов на подработку комплектовщиком (+118%), упаковщиком (+109%) и вязальщиком (+30%).