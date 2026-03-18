«Ростелеком» расскажет о цифровых решениях для промышленности на конференции «Цифровизация промышленности 2026»

В рамках конференции «Цифровизация промышленности 2026» «Ростелеком» представит свое направление по цифровизации промышленных предприятий и расскажет о том, как компания трансформировалась из поставщика инфраструктуры в технологического партнера для индустрии. Этот стратегический сдвиг произошел в 2022 году, когда уход зарубежных вендоров с российского рынка открыл возможность для развития отечественных цифровых решений и сервисов для промышленного бизнеса.

Эксперт компании поделится подходом к реализации комплексных проектов «под ключ» для предприятий промышленности, ТЭК и добывающей отрасли. В центре внимания — решения в области АСУ ТП.

Одним из ключевых технологических решений компании является интеграционная шина данных класса OCF (Open Connectivity Framework) — ПАК, объединяющий различные устройства и системы предприятия в единую среду обмена данными.

Спикер расскажет, как использование интеграционной шины позволяет унифицировать коммуникацию между оборудованием разных производителей, повысить надежность обмена данными и упростить подключение устройств, которые ранее не могли взаимодействовать между собой. Благодаря такой архитектуре предприятия получают возможность быстрее внедрять новые цифровые решения и выстраивать единую экосистему управления производственными процессами.