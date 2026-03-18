«Ростелеком» расскажет о цифровых решениях для промышленности на конференции «Цифровизация промышленности 2026»

В рамках конференции «Цифровизация промышленности 2026» «Ростелеком» представит свое направление по цифровизации промышленных предприятий и расскажет о том, как компания трансформировалась из поставщика инфраструктуры в технологического партнера для индустрии. Этот стратегический сдвиг произошел в 2022 году, когда уход зарубежных вендоров с российского рынка открыл возможность для развития отечественных цифровых решений и сервисов для промышленного бизнеса.

Эксперт компании поделится подходом к реализации комплексных проектов «под ключ» для предприятий промышленности, ТЭК и добывающей отрасли. В центре внимания — решения в области АСУ ТП.

Одним из ключевых технологических решений компании является интеграционная шина данных класса OCF (Open Connectivity Framework) — ПАК, объединяющий различные устройства и системы предприятия в единую среду обмена данными.

Спикер расскажет, как использование интеграционной шины позволяет унифицировать коммуникацию между оборудованием разных производителей, повысить надежность обмена данными и упростить подключение устройств, которые ранее не могли взаимодействовать между собой. Благодаря такой архитектуре предприятия получают возможность быстрее внедрять новые цифровые решения и выстраивать единую экосистему управления производственными процессами.

Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров

Как получать доход от инвестиций в ИТ

ИТ-компании обвинили власти в Европе в создании видимости импортозамещения

От реестра к архитектуре: на что смотрят при выборе отечественной техники

Долю в интеграторе ИБ-решений «Кросс технолоджис» купил сын Патрушева

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/