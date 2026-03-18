Effect Isource обновил сервисы анализа рынка для корпоративных закупок

Время на поиск поставщиков и расчет начальной максимальной цены контракта сократилось на 90% и 80% и занимает теперь до 25 минут и 60 минут соответственно. Инструмент предназначен для компаний, стремящихся ускорить подготовку к закупочным процедурам и повысить обоснованность решений за счет актуальной рыночной информации. Об этом CNews сообщили представители Isource.

Effect Isource – российское программное обеспечение для автоматизации процесса анализа рынка. Решение позволяет найти потенциальных поставщиков и проверить их надежность, получить предложения и рассчитать цены закупки в рамках единого пользовательского интерфейса. Сервисы Effect Isource включены в реестр российского ПО и интегрируются с существующими системами автоматизации закупочной деятельности.

В основе Effect Isource – интеграция данных из открытых источников, алгоритмы сопоставления предметов закупки и скоринговые модели, оценивающие надежность поставщиков. С выходом обновления в системе задействованы более мощные нейросетевые модели для определения схожих закупок. Это позволило на 30% повысить точность поиска релевантных контрагентов.

Кроме того, теперь платформа автоматически распознает и маркирует аффилированных поставщиков, участвующих в формировании начальной максимальной цены. Благодаря этому снижаются риски оспаривания и отмены результатов закупок.

Расширился и инструментарий для расчета стоимости. В функционал были добавлены смешанный метод и метод на основе исполненных контрактов, который опирается на цены с подтвержденной договорной историей. Это дает заказчикам дополнительные возможности для гибкого и обоснованного ценообразования.

Эффективность доработок подтверждена в ходе пилотных внедрений. Время на поиск поставщиков сокращается до 90%, а подготовка расчета начальной максимальной цены контракта – в среднем на 80%. В результате компании могут существенно быстрее проходить этапы анализа рынка и выходить на торги.

«Сегодня закупочные подразделения работают с огромными массивами данных. Мы видим задачу в том, чтобы сделать этот процесс управляемым и прозрачным. Наши сервисы обрабатывают информацию за минуты, формируя качественную аналитику для проведения закупки. Мы продолжим расширять функциональность сервисов и вместе с заказчиками развивать подходы к рыночной аналитике», – отметила Елена Першина, руководитель линейки продуктов Effect Isource.

