«Авито Подработка»: женщины все чаще выбирают подработку в «мужских» профессиях — самым интересными направлениями оказались монтаж и отделка

Аналитики «Авито Подработки» изучили, как изменился интерес женщин к подработке за год. По данным платформы, зимой 2025–2026 гг. женщины стали интересоваться подработкой на 33% чаще, чем зимой 2024–2025 гг. Рост интереса заметен в том числе в ряде рабочих и технических направлений, которые традиционно считались «мужскими». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В 2026 г. в России планируется начать пересмотр перечня профессий и производств, на которых ограничивается применение женского труда. Предполагается, что часть специальностей, связанных с управлением тяжелой техникой и оборудованием, может быть исключена из списка уже к 2027 г.

Среди направлений подработки, которые традиционно считаются «мужскими», наиболее заметно за год вырос интерес женщин к подработке монтажником: количество тех, кто рассматривает такие предложения, увеличилось в 2,4 раза (+144%) за год. Исполнители на таких сменах обычно занимаются установкой и сборкой оборудования или конструкций на строительных и производственных объектах. Среднее ожидаемое вознаграждение среди женщин этой профессии зимой 2025–2026 гг. составило 98,33 тыс. руб/мес.

Также женщины стали чаще интересоваться подработкой в других рабочих направлениях. Например, в 1,5 раза (+49%) за год вырос интерес к подработке отделочником — эти исполнители занимаются внутренней отделкой помещений и подготовкой поверхностей к ремонту. Среднее ожидаемое вознаграждение здесь составило 113,19 тыс. руб/мес.

Еще на 47% увеличился интерес к подработке кладовщиками — такие исполнители помогают принимать, размещать и учитывать товары на складах. В среднем исполнители рассчитывали получать на такой подработке порядка 65,68 тыс. руб/мес.

«Мы видим, что женщины все активнее рассматривают подработку в самых разных направлениях, в том числе в рабочих и технических сферах. Гибкий формат подработки позволяет попробовать новые задачи, получить дополнительный доход и расширить профессиональный опыт. Кроме того, исполнители чаще обращают внимание на направления, где подработка может приносить более высокий доход даже при неполной занятости — сюда относятся, например, позиции отделочников, сварщиков, монтажников и других рабочих профессий», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Рост интереса женщин к формату временной занятости заметен и на региональном уровне. Активнее всего подработкой интересовались женщины из Ивановской (+49%), Вологодской (+48%), Костромской (+48%), Калужской (+48%) областей и из Карелии (+46%).