«Контур»: российский рынок безопасности растет, но число игроков уменьшается

Количество новых компаний на российском рынке информационной безопасности снизилось, при этом отрасль консолидируется вокруг крупных игроков. Об этом CNews сообщил представитель компании «Обит».

По данным аналитики «Контур.Фокуса» и «Контур.Эгиды», с февраля 2025 г. по февраль 2026 г. количество зарегистрированных ИБ-компаний увеличилось на 3%, достигнув 12,1 тыс. контрагентов. Для сравнения, в предыдущий аналогичный период показатель был примерно в два раза выше — 6,08%.

Одновременно выросло число ликвидаций: показатель увеличился на 15,9%. Анализ охватывает юридические лица и ИП, для которых основным видом деятельности является «Разработка компьютерного программного обеспечения» в совокупности с профильными направлениями, среди которых — деятельность по защите информации, контроль защищенности конфиденциальной информации, производство средств защиты информации и другие».

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

Эксперты связывают закрытие компаний с несколькими факторами. Ключевые причины — рост операционных расходов, усложнение требований к продуктам информационной безопасности со стороны заказчика и регулятора, издержки на получение лицензий, а также общий тренд на консолидацию рынка и поглощение мелких компаний и команд более крупными игроками.

Руководитель ИТ-департамента компании «Обит» Кирилл Тимофеев отметил: «Нельзя сказать с полной уверенностью, что российский рынок информационной безопасности достиг зрелости. Рынок действительно растущий и частично зрелый, но при этом до сих пор неоднородный. Есть сильные лидеры и сильное регулирование, однако отдельные классы решений по-прежнему уступают зарекомендовавшим себя иностранным аналогам по глубине функциональности и опыту интеграции. Эти нюансы закрываются, но с издержками со стороны вендоров, интеграторов и заказчиков. Кроме того, небольшие разработчики часто создают нишевые, узкоспециализированные решения, и поддерживать несколько продуктов одновременно оказывается экономически невыгодно. Также некоторые решения разрабатываются прежде всего для соответствия требованиям регулятора, но на практике не всегда полностью выполняют свою функцию. Рынок движется в сторону платформенных, экосистемных подходов, поэтому крупные игроки действительно поглощают более мелких. В долгосрочной перспективе это может привести к более устойчивому и позитивному развитию отрасли».

